América finiquita eliminatoria a Toluca y va a otra Final en la Liga MX Femenil

Una Final más, ahora el pendiente es el título. América cumplió con el trámite ante Toluca y selló su pase a la serie por el campeonato en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Mientras que las Diablas mostraron la resistencia que les faltó en la ida.

Con un hat-trick de Faustine Robert, figura del conjunto escarlata a lo largo del semestre, Toluca llegó a ponerse arriba en el marcador 2-3 al descanso. No obstante, en los minutos finales, Aylin Aviléz y Alexa Soto le dieron el triunfo a las Águilas 4-3, para un global 11-4.

Con este resultado, las Diablas se quedaron sin oportunidad de terminar el torneo de manera más honrosa. Luego de superar por primera vez una primera ronda de Fase Final, el equipo de Patrice Lair se vino a menos en las Semifinales y ahora quedará mucho aprendizaje para competir por el título en un futuro.

Faustine Robert en celebración con Toluca en el partido ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

América aflojó, pero le dio a su afición una victoria

Con un disparo cruzado tras una gran jugada colectiva al minuto 12 y un penal al 20', Robert puso a las Diablas adelante en el marcador luego del tanto inicial de Gaby García al 4'. Sin embargo, tras la media hora de juego, al 33', Irene Guerrero empató nuevamente el partido.

Fue ya en la compensación de la primera mita que Faustine, tras una serie de desatenciones defensivas, nuevamente retomó la ventaja escarlata. No obstante, la clasificación de América nunca estuvo en riesgo, luego del triunfo 1-7 en el partido de ida en el Estadio Nemesio Diez.

Jugadoras de América en celebración contra Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Pese a ello, Ángel Villacampa no quiso regalar una pobre derrota ante la afición azulcrema y para la segunda mitad movió sus piezas para recuperar el control del juego. Las modificaciones tuvieron impacto y América controló por completo el segundo tiempo en el inmueble en la colonia Nochebuena.

Fue al minuto 75 que Aylin Aviléz, con un potente disparo dentro del área, empató el juego nuevamente y ya en la compensación Alexa Soto le dio la vuelta al marcador para el 4-3. Pese a ello, Faustine Robert se despidió como la jugadora del partido por su hat-trick.

Faustine Robert en celebración con Toluca en el partido ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Villacampa, experto en Finales pero sin títulos

La del Clausura 2026 será la séptima Final de liga que Ángel Villacampa dirija, tercera de forma consecutiva. Desde que el técnico español llegó al banquillo azulcrema, solo en el Apertura 2024, no llegó a la serie por el campeonato, cuando quedó fuera por posición en la tabla tras el empate global 3-3 contra Tigres.