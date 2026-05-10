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Netflix confirma nueva etapa de La Casa de Papel y desata teorías entre los fans

El spin-off de Berlín, protagonizado por Pedro Alonso, también continuará en Netflix./ Netflix
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:13 - 10 mayo 2026
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Netflix adelantó el regreso del universo de los atracadores más famosos de España tras cinco años del final de la serie

El universo de La Casa de Papel está lejos de terminar. A cinco años del cierre de la serie original, Netflix sorprendió a los seguidores con un nuevo adelanto que confirma el regreso de la franquicia y abrió la conversación sobre una posible nueva historia relacionada con oro, joyas y nuevos atracos.

Aunque la plataforma todavía no ha revelado si se trata de una nueva temporada o de otro spin-off, el anuncio publicado en redes sociales bastó para emocionar a millones de fans alrededor del mundo.

La serie original terminó en 2021, pero ahora Netflix prepara una nueva etapa del fenómeno español./ Netflix

La producción española concluyó oficialmente en 2021 después de cinco temporadas que convirtieron a personajes como El Profesor, Tokio y Berlín en referentes globales del streaming. Posteriormente, en 2023, Netflix lanzó el primer spin-off centrado en Berlín, interpretado por Pedro Alonso.

El nuevo teaser muestra varias escenas emblemáticas de la serie, incluyendo las máscaras de Salvador Dalí, montañas de billetes, lingotes de oro y algunos momentos clave de los atracos que marcaron la historia de la banda.

Además de las imágenes, Netflix acompañó la publicación con la frase: “La revolución sigue. Siempre. El universo de 'La casa de papel' continúa”, mensaje que rápidamente se volvió tendencia entre los seguidores de la serie.

¿Qué se sabe sobre el regreso de La Casa de Papel?

Hasta ahora, la plataforma no confirmó detalles sobre la trama ni reveló qué personajes podrían regresar en esta nueva etapa. Sin embargo, las escenas mostradas en el teaser provocaron especulaciones sobre un posible proyecto enfocado en el oro del Banco de España o una nueva operación internacional.

En redes sociales, muchos usuarios también relacionaron el anuncio con la próxima temporada de Berlín, lo que alimentó las teorías sobre una conexión directa entre ambas historias.

“La revolución sigue. Siempre. El universo de 'La casa de papel' continúa”, publicó Netflix en redes sociales./ Netflix

La primera etapa de La Casa de Papel estuvo centrada en el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, mientras que las temporadas posteriores mostraron el complejo asalto al Banco de España y las tensiones internas del grupo liderado por El Profesor.

Con el paso de los años, la serie se convirtió en una de las producciones de habla hispana más exitosas de Netflix, alcanzando popularidad internacional y consolidando una enorme comunidad de seguidores.

El anuncio del regreso de La Casa de Papel desató teorías entre los seguidores de la serie española./ X
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