¡Fichajazo! TUDN ficha a exmundialista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

TUDN sorprendió al anunciar la incorporación de Juan Carlos Osorio como nuevo integrante de su equipo de análisis de cara a la cobertura del Mundial 2026. El estratega colombiano, recordado por su paso al frente de la Selección Mexicana, se integrará a una de las mesas más mediáticas del futbol internacional en los estudios de Chapultepec.

Osorio volverá así al entorno del futbol mexicano, aunque ahora desde los micrófonos y las cámaras. Su llegada genera expectativa debido al conocimiento táctico que mostró durante su carrera como entrenador y especialmente por el recuerdo que dejó en la afición mexicana tras la histórica actuación del Tri en Rusia 2018.

Ymay con Juan Carlos Osorio | Imago7

El DT del Tri en Rusia 2018

El colombiano quedó marcado en la memoria del futbol mexicano por comandar aquella inolvidable victoria de la Selección Mexicana sobre la Selección de Alemania por marcador de 1-0 en el debut mundialista. Aquella noche en Moscú, el equipo mexicano sorprendió al vigente campeón del mundo con un gol de Hirving Lozano y una actuación táctica que fue ampliamente reconocida a nivel internacional.

Aunque su proceso con México tuvo momentos de cuestionamientos, Osorio siempre fue considerado un entrenador estudioso e innovador. Ahora, toda esa experiencia buscará trasladarla al análisis televisivo, donde ofrecerá su visión estratégica de cara al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Juan Carlos Osorio | MEXSPORT

¿Qué otros nombres estarán en la mesa de TUDN?

En la mesa de TUDN compartirá espacio con figuras históricas y personalidades reconocidas del futbol mundial. Entre los nombres confirmados aparecen Ricardo La Volpe, Miguel Herrera, Miguel Layún, Aitana Bonmatí y Carles Puyol, conformando un panel repleto de experiencia y jerarquía internacional.

Miguel Layún, analista de TUDN | IMAGO7

La inclusión de Osorio también añade un perfil distinto dentro del grupo de comentaristas. Su estilo analítico, basado en estadísticas, funcionamiento colectivo y lectura táctica, podría aportar un enfoque más profundo a los debates y coberturas durante el camino rumbo a la Copa del Mundo.

Juan Carlos Osorio es recordado también por su paso en los Xolos de Tijuana y sus constantes rotaciones y decisiones polémicas en alineaciones importantes, especialmente durante su gestión con el combinado nacional.