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¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora

Miguel 'Piojo' Herrera | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:27 - 21 marzo 2026
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Piojo Herrera reveló cuáles son los tres equipos a los que nunca les podría decir que no

El estratega mexicano Miguel "Piojo" Herrera ha dejado clara su postura respecto a su faceta actual como analista deportivo. Tras su etapa con la Selección de Costa Rica, Herrera se integró a las filas de TUDN, pero bajo una premisa innegociable: su prioridad absoluta sigue siendo la dirección técnica.

Miguel Herrera llega a TUDN l X:TUDNMEX

PIOJO HERREA PONE CONDICIONES A TUDN

En una charla con Toño de Valdés, el "Piojo" confesó que su permanencia en los medios de comunicación está sujeta a las ofertas que puedan llegar desde el banquillo. Herrera no ocultó que su contrato tiene una cláusula de salida inmediata si un proyecto deportivo toca a su puerta.

Miguel Herrera fue contundente al explicar el acuerdo que pactó con la televisora para su incorporación como comentarista. El entrenador dejó claro que su compromiso con la empresa finaliza en el momento en que se le presente una oportunidad real de volver a las canchas.

"Ahora ya estoy fijo (en TUDN), obviamente con la situación de que yo soy entrenador de futbol y yo les dije: en cuanto me salga una oportunidad en equipo, yo voy al equipo", declaró Herrera de forma literal sobre su situación contractual y sus aspiraciones profesionales.
Miguel Herrera | MEXSPORT

LOS EQUIPOS QUE PODRÍAN SACAR A PIOJO HERRERA DE TUDN

Aunque actualmente no existe una oferta formal por sus servicios, el técnico nacional señaló que existen tres instituciones específicas que tienen prioridad total en su carrera. Se trata de tres entidades con las que guarda un vínculo emocional y profesional profundo, y por las cuales abandonaría su puesto actual sin dudarlo.

"Nunca le diría que no al Atlante y a ese a la Selección Mexicana nunca les diría que no. Al América también, porque es un equipo que me llenó mucho", reveló el estratega sobre los destinos que marcarían su salida definitiva de la televisión.

Por el momento, Herrera se mantiene como parte del equipo de análisis de la cadena deportiva, a la espera de que el mercado de fichajes de entrenadores le abra una nueva puerta en alguno de sus clubes predilectos o en el representativo nacional.

Piojo Herrera | IMAGO7
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