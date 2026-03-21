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Pietrasanta revela secretos de su etapa junto a Javier Alarcón en Televisa
Jorge Pietrasanta abrió un capítulo poco conocido de su trayectoria profesional al hablar sobre su relación con Javier Alarcón durante una reciente charla en el podcast "Secretos del Vestidor", conducido por Poncho Vera.
Durante la conversación, Pietrasanta recordó la etapa en la que coincidieron en Televisa, donde compartieron tanto momentos laborales como personales. El narrador confesó que en su momento llegó a considerar a Alarcón como un amigo, aunque con el paso del tiempo esa percepción cambió.
¿Qué dijo Pietrasanta?
“Antes éramos compañeros, creí que amigos, él hoy ya me dijo que no, pero bueno”, expresó Pietrasanta, dejando entrever que la relación entre ambos no evolucionó como él pensaba durante una etapa importante para ambos.
El ahora comentarista de ESPN explicó que, pese a las diferencias personales, existió una etapa en la que Alarcón fue su jefe directo, lo que marcó una dinámica distinta en su vínculo profesional. “Ya luego fue mi jefe varios años”, puntualizó.
En la actualidad, ambos coinciden nuevamente en ESPN, situación que ha permitido una convivencia más cordial, aunque distante. “Ahora pues digamos que nos llevamos bien, pero no es mi amigo”, afirmó Pietrasanta, aclarando que la relación es respetuosa, pero sin cercanía personal.
¿Se alegró que Alarcón se fuera de Televisa?
Durante la entrevista, Poncho Vera fue más allá y cuestionó directamente si Pietrasanta se había alegrado cuando Alarcón salió de Televisa, una de las preguntas más incisivas del episodio. La respuesta del comentarista fue clara y matizada.
“Realmente no”, respondió, reconociendo incluso las cualidades de su exjefe. Pietrasanta destacó la capacidad e inventiva de Alarcón como directivo en Televisa Deportes, subrayando su influencia dentro de la empresa durante su gestión.
Finalmente, el periodista también expresó su desacuerdo con la manera en que algunos medios manejaron la salida de Alarcón, señalando que se difundieron versiones inexactas. Con estas declaraciones, Pietrasanta dejó ver una postura crítica pero equilibrada, en la que separa lo profesional de lo personal en una relación que ha evolucionado con los años.
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