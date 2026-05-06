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¿Hasta cuándo deben pagarte utilidades 2026 y qué pasa si no lo hacen?

El pago de utilidades es un derecho laboral obligatorio establecido en la Ley Federal del Trabajo. / Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:39 - 05 mayo 2026
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Miles de trabajadores en México aún esperan el pago de utilidades; estas son las fechas clave y las opciones si tu empresa no cumple.

El reparto de utilidades 2026 ya está en marcha en México, pero muchos trabajadores siguen con la duda: ¿hasta cuándo pueden pagarte y qué pasa si no recibes este dinero? La ley establece plazos claros según el tipo de patrón, por lo que es importante conocerlos para saber si aún estás en tiempo o si puedes reclamar.

Las utilidades corresponden a las ganancias generadas por las empresas durante el año fiscal./ Pixabay

¿Cuál es la fecha límite para el pago de utilidades 2026?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el pago depende del tipo de empleador:

  • Empresas (personas morales): del 1 de abril al 30 de mayo de 2026

  • Personas físicas (patrones): del 1 de mayo al 29 de junio de 2026

Esto significa que si trabajas para una empresa, el 30 de mayo de 2026 es la fecha límite para recibir tus utilidades.

El reparto de utilidades 2026 ya inició en México, pero no aplica para todos los trabajadores./ Pixabay

¿Qué son las utilidades y por qué deben pagarse?

El reparto de utilidades, también conocido como PTU, es un derecho constitucional que permite a los trabajadores recibir una parte de las ganancias generadas por la empresa donde laboran.

La ley establece que este pago debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la declaración anual de impuestos, lo que da origen a los plazos establecidos cada año.

¿Qué hacer si no te han pagado las utilidades?

Si ya pasó la fecha límite y no has recibido tu dinero, puedes acudir a la Profedet, donde ofrecen asesoría legal gratuita para trabajadores.

Además, el incumplimiento por parte del patrón puede derivar en sanciones económicas, por lo que las empresas están obligadas a cumplir con este derecho laboral.

Si no te pagan utilidades, puedes acudir a la Profedet para recibir asesoría gratuita./ Pixabay

¿Quiénes tienen derecho a recibir utilidades?

Este pago corresponde a trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal en una empresa con utilidades.

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