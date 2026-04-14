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¿Adultos mayores con INAPAM reciben utilidades 2026? Esto debes saber

Este programa funciona como una opción para generar ingresos y mantenerse activo laboralmente./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:07 - 14 abril 2026
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El pago de utilidades en México también puede beneficiar a personas de 60 años o más

En plena temporada de reparto de utilidades en México este 2026, muchas personas adultas mayores se preguntan si pueden acceder a este ingreso adicional con su credencial INAPAM. Aunque la duda es válida, la respuesta tiene más que ver con el tipo de empleo que con la tarjeta en sí.

El pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) está contemplado únicamente para quienes tienen una relación laboral formal. Es decir, no se trata de un apoyo directo por edad o inscripción a un programa social, sino de un derecho vinculado al trabajo.

Aquí es donde entra el papel del programa Vinculación Productiva, una estrategia impulsada por el INAPAM para facilitar que personas de 60 años o más se integren nuevamente al mercado laboral bajo condiciones legales.

Adultos mayores pueden acceder a utilidades 2026 solo si cuentan con un empleo formal./ RS

¿Qué deben cumplir los adultos mayores para recibir utilidades?

Para que una persona adulta mayor pueda acceder a utilidades, primero debe estar trabajando de manera formal a través de este esquema. No basta con contar con la credencial, ya que el beneficio está ligado directamente al empleo.

Además, la ley establece que se deben haber laborado al menos 60 días durante el ejercicio fiscal anterior. Este punto es clave, porque define quiénes entran en el reparto anual.

Por ejemplo, quienes comiencen a trabajar durante este 2026 no recibirán utilidades ese mismo año, sino hasta 2027, cuando ya cumplan con el periodo mínimo requerido.

El programa Vinculación Productiva permite a personas de 60 años o más integrarse al trabajo./ RS

¿Cómo pueden integrarse al programa Vinculación Productiva?

El proceso para formar parte de este programa es sencillo y sin costo. Las personas interesadas deben acudir a un módulo del INAPAM, donde podrán iniciar su registro de forma presencial.

Entre los requisitos básicos están: tener 60 años cumplidos o más, contar con la credencial INAPAM y presentar una identificación oficial vigente. A partir de ahí, el aspirante llena una solicitud y pasa por una entrevista para conocer su perfil.

Posteriormente, se le ofrecen opciones laborales acordes a su experiencia y disponibilidad. En caso de ser seleccionado por una empresa, podrá incorporarse a actividades con esquemas flexibles, ya sea por horas, jornadas o proyectos.

Más allá de las utilidades, este programa también abre la puerta a otros beneficios como sueldo base, aguinaldo, seguro médico y prestaciones de ley, lo que permite mejorar la calidad de vida de este sector.

Para recibir utilidades, es necesario haber laborado al menos 60 días en el año fiscal anterior./ RS

En este sentido, el acceso al reparto de utilidades no depende de tener o no la credencial, sino de estar activo en el ámbito laboral formal. Es ahí donde el programa cobra relevancia como una herramienta de inclusión económica.

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