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Contra

Malcolm el de enmedio en Venga la Alegría: así fue la visita que conquistó a México

La entrevista fue conducida por El Capi Pérez y Ricardo Casares con un formato más relajado./ Tv Azteca
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:35 - 14 abril 2026
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Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson desatan euforia en TV Azteca con una visita que apostó por entrevistas sin excesos y una producción más cuidada

La nostalgia se apoderó de la televisión mexicana este martes 14 de abril de 2026, cuando parte del elenco de Malcolm el de en medio llegó al foro de Venga la Alegría. La presencia de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson no solo emocionó a los fans, también dejó ver un cambio claro en la forma en que se reciben celebridades internacionales.

Desde temprano, el ambiente en TV Azteca era distinto. Decenas de seguidores se reunieron en las instalaciones para ver de cerca a quienes dieron vida a Malcolm, Reese y Francis, personajes que siguen vigentes entre distintas generaciones. La producción incluso preparó una alfombra roja, detalle que marcó el tono del recibimiento.

Durante la transmisión, el propio Frankie Muniz no ocultó su sorpresa ante la magnitud del fenómeno en México. “Nunca me imaginé que fuera tan masivo en México”, comentó al ver la cantidad de personas que acudieron para recibirlos.

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson desataron euforia entre fans en TV Azteca./ Captura de pantalla

¿Qué cambió en Venga la Alegría tras la polémica con Katy Perry?

La visita del elenco llega inevitablemente acompañada de comparaciones con lo ocurrido en 2024 con Katy Perry, cuando la producción fue criticada por dinámicas consideradas incómodas. Esta vez, el enfoque fue completamente distinto.

La producción preparó una alfombra roja para recibir a los actores de la icónica serie./ Captura de pantalla

Lejos de juegos forzados o imitaciones musicales, la entrevista se centró en la trayectoria de los actores y el impacto cultural de la serie. La conducción, a cargo de El Capi Pérez y Ricardo Casares, optó por un tono más relajado y respetuoso.

Una visita que conecta generaciones

Más allá del formato, la llegada de los actores funcionó como un puente entre generaciones. Malcolm el de en medio sigue siendo una serie referente, y su presencia en televisión abierta reavivó el cariño del público mexicano.

El segmento estuvo enfocado en anécdotas, recuerdos y la relación que los actores han construido con México a lo largo de los años. Sin excesos, pero con momentos cercanos, la charla logró enganchar tanto a quienes crecieron con la serie como a nuevas audiencias.

Al final, queda claro que Malcolm el de en medio no pierde vigencia: sigue siendo un referente de la televisión, conecta con distintas generaciones y, para muchos, marcó una etapa inolvidable de su infancia.

El elenco de Malcolm el de en medio llegó a Venga la Alegría este 14 de abril de 2026./ Disney
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