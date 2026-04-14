Asesinan a Roberto Chávez en Michoacán; ambientalista había denunciado tala ilegal

La violencia contra quienes defienden el medio ambiente en Michoacán sumó un nuevo caso. Roberto Chávez, ambientalista de 60 años e integrante del Comité de Defensa Ambiental de El Sangarro, fue asesinado tras un ataque armado ocurrido en el municipio de Madero.

Los hechos se registraron la noche del domingo 12 de abril, alrededor de las 22:30 horas, cuando el activista se encontraba en las inmediaciones de una fonda local. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados lo interceptaron mientras caminaba y le dispararon en repetidas ocasiones, principalmente en la cabeza, provocando su muerte en el lugar.

Tras el ataque, los agresores lograron escapar. Elementos de seguridad acudieron a la zona y localizaron al menos tres casquillos percutidos calibre .9 milímetros, los cuales fueron integrados a la investigación. El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ataque ocurrió la noche del 12 de abril, cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones./ RS

¿Quién era Roberto Chávez y por qué estaba en riesgo?

Roberto Chávez era parte activa del Comité de Defensa Ambiental de El Sangarro, un grupo comunitario que ha documentado la tala ilegal y la presencia de grupos armados en la región. Su labor lo había colocado en una situación de riesgo constante.

En los meses recientes, habitantes de municipios como Tacámbaro, Morelia, Charo, Tzitzio, Tiquicheo y Acuitzio del Canje han denunciado el crecimiento de organizaciones criminales vinculadas a la explotación de recursos forestales. Según testimonios, estos grupos operan con violencia y amenazan a quienes intentan frenar la devastación.

🚨⚠️ Investigamos homicidio de ambientalista en el municipio de Madero

⬇️https://t.co/Hnc7QGOLZH pic.twitter.com/05MFM5nKXk — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) April 14, 2026

El propio activista había recibido advertencias de muerte. De hecho, tenía previsto acudir el martes 14 de abril ante la Fiscalía estatal para formalizar una denuncia por estas amenazas, trámite que ya no pudo realizar.

Exigen justicia tras el asesinato del ambientalista

Luego del homicidio, pobladores de la zona han exigido una investigación a fondo que no se limite a los autores materiales. También han pedido esclarecer posibles vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos que operan en la región.

Entre los señalamientos, algunos habitantes mencionan al alcalde de Madero, Juan Carlos Gamiño Camacho, a quien acusan de presunta protección a talamontes mediante la Policía Municipal. Hasta el momento, estas acusaciones no han sido confirmadas por instancias oficiales.

El activista formaba parte del Comité de Defensa Ambiental de El Sangarro, donde denunciaba la tala ilegal./ Pixabay