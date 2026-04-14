VIDEO: Luis Fonsi le hace el día a taxista de la CDMX

Hay historias que simplemente pasan… y otras que parecen sacadas de película. Así fue lo que vivió Luis Fonsi durante un traslado por la Ciudad de México, donde un viaje en aplicación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de los últimos días.

El cantante abordó un vehículo sin imaginar lo que ocurriría minutos después. Todo transcurría normal hasta que en la radio comenzó a sonar uno de sus temas más conocidos. Fue ahí cuando el conductor, identificado como Richy, empezó a sospechar y no pudo quedarse callado: “¿Eres Luis Fonsi? ¡No manches! ¿Neta?”, soltó con evidente emoción.

El chofer, identificado como Richy, no pudo ocultar su emoción al reconocer al cantante: “¿Eres Luis Fonsi? ¡No manches! ¿Neta?”./ Captura de pantalla

Lejos de hacer el momento incómodo, el intérprete decidió relajarse y entrarle al juego. Con humor, incluso dudó en confirmar quién era, lo que provocó más risas dentro del auto. En medio del ambiente ligero, lanzó una frase que terminó por desatar carcajadas: “Me pongo nervioso quien está guiando… necesito que estés concentrado”.

¿Cómo terminó el viaje más inesperado de Luis Fonsi en CDMX?

Lo que siguió fue lo mejor. Ya sin dudas, ambos comenzaron a cantar durante el trayecto. El auto se transformó en un pequeño escenario y el momento quedó grabado. Bastaron unas horas para que el video se esparciera en redes, donde la gente destacó la vibra y lo natural del encuentro.

El propio Luis Fonsi no dejó pasar la oportunidad y reaccionó en sus redes sociales. Con el mismo tono relajado, escribió: “Richy, quiero que seas mi chofer pa’ siempre Que mucho me reí contigo!”. La frase se volvió parte del fenómeno y fue compartida por miles de usuarios.

Richy, quiero que seas mi chofer pa’ siempre 🤜🏼🤛🏼 Que mucho me reí contigo! 🔥 🇲🇽 pic.twitter.com/8hw8q8IV8a — Luis Fonsi (@LuisFonsi) April 13, 2026

Como suele pasar, hubo de todo en los comentarios. Algunos aplaudieron la sencillez del cantante, mientras otros dudaron de lo espontáneo del momento. “Felicidades por ser tan sencillo. Otro se hubiera bajado por qué, otros se creen de sangre azul”, o “Pienso que fue arreglado pero igual buena vibra de ambos”, fueron parte de la conversación.