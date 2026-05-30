Mundial 2026: Países Bajos, todo lo que tienes que saber para la Copa del Mundo

"Dios creó el mundo, pero los holandeses crearon los Países Bajos", es uno de los dichos populares más grandes de la nación ubicada en Europa Occidental, la cual cuenta con una historia fascinante de los habitantes le ganaron terreno al mar. Al igual que su lucha incesante contra Poseidón, los neerlandeses también cuentan con su propia historia balompédica.

Holanda o Países Bajos, realmente da igual en un ámbito futbolístico, pues cuando los guerreros tulipanes saltan al rectángulo verde no vemos a una nación, sino que presenciamos una nueva generación de la Naranja Mecánica. Con el Mundial 2026 en puerta, es preciso recordar la historia de la eterna candidata.

Países Bajos | MEXSPORT

Los números de Países Bajos en Mundiales

La historia de los Países Bajos en las Copas del Mundo inició en la segunda edición, en Italia 1934. Dicho Mundial contó con un sistema de eliminación directa, en la cual el conjunto neerlandés no pudo hacer mucho y cayó en su primer partido ante Suiza.

El segundo Mundial de Holanda fue en 1938, en el cual su participación no fue mejor que la anterior. Al igual que en Italia, el sistema en la Copa del Mundo de Francia fue a eliminación directa; Países Bajos cayó ante Checoslovaquia y esperó casi 40 años para regresar a una justa.

Gerd Müller anotó en la Final del Mundial Alemania 1974 contra Países Bajos | AFP

Pero la espera valió la pena. Holanda regresó para la edición de 1974 en Alemania Federal, pero regresar es una palabra muy corta para lo que hizo la Naranja Mecánica. Con Johan Cruyff como líder absoluto del y representante del futbol total, Países Bajos llegó a la primera Final de su historia, aunque cayeron ante los anfitriones.

Para 1978, el resultado no fue distinto. Sin Cruyff, pero con Johan Neeskens a la cabeza, la Naranja Mecánica se enfrentó a Argentina en la Gran Final, pero el conjunto europeo se volvió a quedar a las puertas de su primer título mundial.

Johan Cruyff, leyenda mundialista | AFP

Después de esa gran generación holandesa llegó una que logró conquistar su primera Eurocopa, con nombres como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard a la cabeza. Sin embargo, pese a la gran camada de jugadores, dicho equipo nunca pudo repetir los éxitos en Mundiales que sus antecesores.

En total, Países Bajos ha participado en 11 Mundiales -sin contar la Copa del Mundo 2026-, siendo Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010 sus mejores actuaciones. El conjunto neerlandés ahora buscará regresar a los escaparates del futbol.

El calendario de Países Bajos en el Mundial 2026

El conjunto dirigido por Ronald Koeman comenzará su aventura el 14 de junio cuando se enfrente a Japón en el AT & T Stadium, casa de los Dallas Cowboys; después enfrentará a Suecia el 20 de junio; su participación en Fase de Grupos terminará ante Túnez el 25 de junio.

La lista final