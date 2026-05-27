Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Lista la Naranja Mecánica! Países Bajos hizo oficial su lista de convocados para el Mundial 2026

Cuarto gol de Países Bajos I AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:47 - 27 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La histórica selección hizo oficial su su convocatoria de 26 jugadores para afrontar el Mundial 2026, aunque con bajas importantes

Países Bajos hizo oficial su convocatoria para afrontar la Copa del Mundo 2026, una lista encabezada por su capitán Virgil van Dijk, estrella y figura del Liverpool. La selección dirigida por Ronald Koeman ya empezó su preparación de cara al Mundial en un grupo “accesible” para avanzar a la siguiente ronda. 

A pesar de tener una lista llena de estrellas, La Naranja Mecánica presenta bajas significativas, siendo el caso de Xavi Simons, uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo del futbol y uno de sus grandes centrales, siendo este Matthijs de Ligt.

Una plantilla en busca del primer mundial 

Por increíble que parezca, Países Bajos nunca ha ganado una Copa del Mundo, llegando 3 veces a la Final (Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010) pero perdiendo todas ellas. A pesar de eso, es una de las Selecciones más importantes en la historia del futbol. 

Con la plantilla presentada para el Mundial 2026, es un mensaje claro que busca ser de las mayores contendientes al título y, por fin, conseguir su tan ansiada primera estrella. 

Porteros

Defensas

Mediocampistas

Delanteros

Mark Flekken

Nathan Aké

Frenkie de Jong

Brian Brobbey

Robin Roefs

Virgil van Dijk

Ryan Gravenberch

Memphis Depay

Bart Verbruggen

Denzel Dumfries

Teun Koopmeiners

Cody Gakpo

Jorrel Hato

Tijjani Reijnders

Justin Kluivert

Jan Paul van Hecke

Marten de Roon

Noa Lang

Micky van de Ven

Guus Til

Donyell Malen

Jurriën Timber

Quinten Timber

Crysencio Summerville

Mats Wieffer

Wout Weghorst

Una Selección que destaca principalmente por su solidez defensiva, con Van Dijk a la cabeza, un orden impresionante con uno de los mejores mediocampistas del mundo, con Frenkie de Jong, y un ataque que tendrá a Cody Gakpo y Memphis Depay como mayores referencias en el ataque. 

Van Dijk puso el 4-0 contra Bielorrusia

¡Lista para arrasar con el Grupo F!

El debut de La Naranja Mecánica tendrá lugar el 14 de junio cuando se enfrente a Japón en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys. Recordar que será la única Selección del Grupo F que no tendrá juegos en el Estadio Monterrey; solo serán Japón, Suecia y Túnez los que jugarán en el Gigante de Acero.

Serán días decisivos para Países Bajos de cara a la Copa del Mundo | MexSport

  • 14 de junio: Países Bajos contra Japón l AT&T Stadium

  • 20 de junio: Países Bajos contra Suecia l NRG Stadium

  • 25 de junio: Países Bajos contra Túnez l GEHA Field at Arrowhead Stadium

Con sus 26 jugadores listos, Países Bajos se preparará para afrontar sus encuentros amistosos de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Argelia y Uzbekistán semanas antes de empezar la casta mundialista. 

Tercer gol de Países Bajos I AP
Lo Último
09:26 ¿Dónde ver el Palmeiras vs. Juniors? Fecha, hora y transmisión
09:26 Boca Juniors vs Universidad Católica: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 6 de la Copa Libertadores?
09:23 "Podemos volver a ganar": Kvaratskhelia confía en lograr el bicampeonato en Champions League
08:47 ¡Lista la Naranja Mecánica! Países Bajos hizo oficial su lista de convocados para el Mundial 2026
08:42 Cadillac analiza continuidad de compañero de Checo Pérez
08:31 ¿Se puede perder el Mundial? Neymar Jr. minimiza lesión en la pantorrilla previa a la Copa del Mundo 2026
08:11 ¡A aflojar la cartera! Esto cuestan los boletos para la Final de Champions 2026 entre Arsenal y PSG
08:00 Leyendas mundialistas: Johan Cruyff, futbol total en su máxima expresión
07:41 El Reporte Ponce: Charly Rodríguez, sin Mundial, pero con La Décima y un costo extraordinario
07:36 Barcelona en "conversaciones directas" con Newcastle por Anthony Gordon