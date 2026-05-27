¡Lista la Naranja Mecánica! Países Bajos hizo oficial su lista de convocados para el Mundial 2026

Países Bajos hizo oficial su convocatoria para afrontar la Copa del Mundo 2026, una lista encabezada por su capitán Virgil van Dijk, estrella y figura del Liverpool. La selección dirigida por Ronald Koeman ya empezó su preparación de cara al Mundial en un grupo “accesible” para avanzar a la siguiente ronda.

A pesar de tener una lista llena de estrellas, La Naranja Mecánica presenta bajas significativas, siendo el caso de Xavi Simons, uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo del futbol y uno de sus grandes centrales, siendo este Matthijs de Ligt.

Una plantilla en busca del primer mundial

Por increíble que parezca, Países Bajos nunca ha ganado una Copa del Mundo, llegando 3 veces a la Final (Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010) pero perdiendo todas ellas. A pesar de eso, es una de las Selecciones más importantes en la historia del futbol.

Con la plantilla presentada para el Mundial 2026, es un mensaje claro que busca ser de las mayores contendientes al título y, por fin, conseguir su tan ansiada primera estrella.

Porteros Defensas Mediocampistas Delanteros Mark Flekken Nathan Aké Frenkie de Jong Brian Brobbey Robin Roefs Virgil van Dijk Ryan Gravenberch Memphis Depay Bart Verbruggen Denzel Dumfries Teun Koopmeiners Cody Gakpo Jorrel Hato Tijjani Reijnders Justin Kluivert Jan Paul van Hecke Marten de Roon Noa Lang Micky van de Ven Guus Til Donyell Malen Jurriën Timber Quinten Timber Crysencio Summerville Mats Wieffer Wout Weghorst

Una Selección que destaca principalmente por su solidez defensiva, con Van Dijk a la cabeza, un orden impresionante con uno de los mejores mediocampistas del mundo, con Frenkie de Jong, y un ataque que tendrá a Cody Gakpo y Memphis Depay como mayores referencias en el ataque.

Van Dijk puso el 4-0 contra Bielorrusia

¡Lista para arrasar con el Grupo F!

El debut de La Naranja Mecánica tendrá lugar el 14 de junio cuando se enfrente a Japón en el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys. Recordar que será la única Selección del Grupo F que no tendrá juegos en el Estadio Monterrey; solo serán Japón, Suecia y Túnez los que jugarán en el Gigante de Acero.

Serán días decisivos para Países Bajos de cara a la Copa del Mundo | MexSport

14 de junio: Países Bajos contra Japón l AT&T Stadium

20 de junio: Países Bajos contra Suecia l NRG Stadium

25 de junio: Países Bajos contra Túnez l GEHA Field at Arrowhead Stadium

Con sus 26 jugadores listos, Países Bajos se preparará para afrontar sus encuentros amistosos de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Argelia y Uzbekistán semanas antes de empezar la casta mundialista.