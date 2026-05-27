"Podemos volver a ganar": Kvaratskhelia confía en lograr el bicampeonato en Champions League

Khvicha Kvaratskhelia en entrenamiento con PSG previo a la Final de Champions League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:23 - 27 mayo 2026
El atacante georgiano se dijo entusiasmado por hacer historia con PSG el próximo fin de semana

A lo largo de la historia de la Champions League, solo ocho equipos han logrado coronarse en temporadas consecutivas y solo uno, Real Madrid, lo hizo bajo la actual denominación del torneo de la UEFA. Ahora el PSG tiene la oportunidad de sumarse a esta lista, pero primero deberá vencer a Arsenal el próximo sábado 30 de mayo en Budapest.

Al igual que hace un año, el equipo dirigido por Luis Enrique llegó hasta la Final luego de pasar por la vía de Playoffs, luego de una campaña irregular en la Fase de Liga. Sin embargo, para Khvicha Kvaratskhelia ese inicio de temporada no define de lo que son capaces y externó su plena confianza en lograr el bicampeonato. "Después de tantos partidos, no pudimos descansar mucho, así que pronto tuvimos que analizar el hecho de que aún teníamos que demostrar a todo el mundo que merecíamos ganar la competición la temporada pasada".

Khvicha Kvaratskhelia en entrenamiento con PSG previo a la Final de Champions League | AP

"Al principio nos costó, pero en algún momento a mitad de temporada nos dimos cuenta de que al menos podíamos hacer lo que mejor sabemos hacer, así que jugamos en armonía, seguimos ganando. Somos conscientes de que somos los actuales campeones y de que podemos volver a ganar. Por supuesto, será difícil, pero hemos demostrado una vez más que podemos ganar a cualquier equipo", declaró el atacante georgiano.

Kvaratskhelia, orgulloso de poner en alto a Georgia

Desde su llegada en 2022 a Napoli, con el cual fue pieza clave para ganar el título de Serie A por primera vez después de 30 años, Khvicha se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del futbol europeo. Con PSG se ha consolidado como referente, lo que ha puesto en el mapa a Georgia, a pesar de que es un país pequeño con poca tradición futbolera. "La última vez sentí un gran cariño por parte de la afición y la gente de Georgia".

Khvicha Kvaratskhelia en celebración en el partido de PSG contra Bayern Munich en Champions League | AP

"Muchísima gente me felicitó y me hizo muy feliz. Se trataba de personas que casi nunca veían el fútbol. Haré todo lo posible por volver a llevar esa alegría a la afición georgiana. Me siento feliz de ser georgiano y de poder aportar esta alegría al país con mi pequeña contribución. Creo que nuestra historia se caracteriza por ser un país muy pequeño, pero siempre luchamos. Estoy muy orgulloso de ser georgiano porque nuestra mentalidad es luchar", añadió.

Sin confianza excesiva ante Arsenal

Por último, Kvaratskhelia señaló que si bien tiene la confianza en que lograrán el bicampeonato, sabe que no será una labor sencilla ante Arsenal. Los dirigidos por Mikel Arteta quieren hacer historia y ganar su primera Orejona en la misma temporada que pusieron fin a su sequía en la Premier League, por lo que el futbolista georgiano sabe que será un partido complicado.

Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele en celebración con PSG en la Ligue 1 | AP

"No es tan fácil como parece, porque cuando juegas contra equipos de la Champions League, todos pueden ser grandes equipos y es realmente difícil marcarles. Les respetamos, pero sabemos que tenemos la calidad necesaria para ganar a cualquier equipo. Solo tenemos que centrarnos en nuestro juego, y eso es lo que siempre intentamos hacer", finalizó.

