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07:41 El Reporte Ponce: Charly Rodríguez, sin Mundial, pero con La Décima y un costo extraordinario

07:36 Barcelona en "conversaciones directas" con Newcastle por Anthony Gordon

07:34 Palavecino responde a declaraciones de Efraín Juárez tras ganar el título con Cruz Azul

07:06 A 15 días: El grito ahogado, el polémico gol anulado al 'Abuelo' Cruz, contra Alemania Federal en México 86

06:00 Portada RÉCORD 27 mayo 2026

01:00 Historias de los Mundiales: Inglaterra 1966, del perro Pickles al Gol Fantasma

00:44 Mundial 2026: Austria, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

00:30 Estadios y sedes mundialistas: Estadio Mercedes Benz (Atlanta)