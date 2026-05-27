El Reporte Ponce: Charly Rodríguez, sin Mundial, pero con La Décima y un costo extraordinario

Al final, que el Vasco Aguirre no convocara a Charly Rodríguez a la concentración de la Selección, y por tanto, al Mundial, pegó tan fuerte en el ánimo del mediocampista que lo transformó en fortaleza y se convirtió en el capitán y más valioso de la Liguilla celeste.

Tras saber que no quedó en la lista final, Charly planeó con su familia desconectar con vacaciones en cuanto acabara la Fiesta Grande con La Máquina, así que se centró en conducir al equipo a La Décima y hoy ya disfruta lejos con los suyos, sin pensar que aún existe una chance de que recapacite el Vasco.

Con este título también subieron los bonos de Rodríguez afuera y ya empezaron los rumores sobre su fichaje, especialmente para que vuelva al Monterrey, donde la regioprensa cree que será fácil su fichaje. Pues hay que bajarlos de las nubes: la cláusula de rescisión de Charly está fijada en 20 millones de dólares. Nada más. Así que no, no sale de La Máquina a otro equipo de Liga MX.

KEYLOR, EL ÚLTIMO EN MARCHARSE

Pegó duro en el vestidor. Desde el técnico hasta el más joven del plantel. Y mientras el resto recogía sus cosas para tomar unas semanas de vacaciones, Keylor Navas, el mejor futbolista de Universidad este Clausura, se quedó hasta el último, haciendo el ritual de cada día en Cantera después de partido, ejercicios de recuperación, preparando sus cosas como si la revancha apareciera mañana mismo. Vaya ejemplo.

LUCHO PÉREZ, CLAVE EN FICHAJES AURIAZULES

Tras el gran torneo de Pumas, que coincide con la llegada de Toño Sancho en la dirección deportiva, la pregunta de quién fue el responsable de los tremendos refuerzos encuentra una respuesta común, se puso en la mesa las opciones y el nuevo vicepresidente deportivo encabezando el cierre de negociaciones.

Pero también apareció una sorpresa, pues resulta que el responsable de proponer los fichajes de Jordan Carrillo y La Pantera Morales, porque los conoció en Santos y Toluca, y acercarlos cuando fueron aceptados, fue Lucho Pérez, el auxiliar de Efraín. Trabajo de equipo directivo, todas las piezas suman.

PUMAS SIN CANTERANOS ES COMO CHIVAS CON EXTRANJEROS

Pumas terminó el Clausura 26 como el décimo equipo con más minutos de canteranos propios, ¡el décimo! Chivas, Atlas, Santos y Pachuca fueron en ese orden los que más jugaron con futbolistas formados en sus fuerzas básicas, los que mejor trabajan lejos con talento juvenil. Ya lo advirtió el presidente de Universidad: “es prioridad recuperar y fortalecer la cantera”.

La ironía del caso es que el campeón, Cruz Azul, es el segundo que menos futbolistas formados en casa utilizó en el torneo, sólo por encima de San Luis.

Es tan absurdo que Pumas abandone su extraordinaria filosofía de utilizar a canteranos como si el Guadalajara aceptara jugar con extranjeros

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