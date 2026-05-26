Entonces, ¿Sigue Efra o a Europa?

Al fin se puso sabroso el futbol de estufa, que estará muy lento por el Mundial. El futuro de Efraín Juárez con Universidad está en el aire, te cuento. De entrada, el entrenador tiene contrato vigente con los auriazules por el siguiente semestre, pero aún no han renovado para que, como le dijo a mis compas de RÉCORD, “sea el Ferguson de Pumas”.

Aunque su representante posteó que cumplirán el contrato con los universitarios y Juárez ha estado metido en el diseño de la siguiente temporada, resulta que hay en especial una jugosa oferta europea que le mueve el tapete a Efrastóteles. Es de Bélgica y es el principal motivo por lo que no se define su futuro. Hay otras circunstancias que no ayudan.

PROBLEMA: PUMAS QUIERE VOLVER A CANTERA

Lo advirtió ya el Presi Raúl González: “es prioridad institucional recuperar la cantera”, lo que quiere decir que acelerarán la potencia juvenil y entonces no habrá grandes refuerzos para un equipo que se quedó corto frente al plantel de Cruz Azul. Y eso no lo ve bien Efraín.

La directiva de Pumas refuerza la idea de que no basta con llegar a la Final, sino que necesitan ganarla, pero sobrepone la urgencia de que salga más talento auriazul en el primer equipo, y eso complica la visión de Juárez.

SANCHO Y LA RENOVACIÓN, OTRA DUDA

Además, no ayuda que Toño Sancho llegó a poner autoridad a Cantera, a dejar de decirle que sí a todo lo que pedía Efra; no es mala relación, pero sí de opiniones que chocan mucho. Y que la directiva no le propusiera ya una negociación para renovar le pega a Juárez.

Desde la alta esfera del club me aseguran que “hay voluntad para que continúe”, es decir, que le van a dar mejores propuestas, pero Efraín no dejar de voltear de reojo a la seductora propuesta europea.

Que se quede con Pumas sería una buena noticia para nuestro futbol, mi Franky, pues Juárez revivió la chispa de una de las cuatro aficiones más populares de nuestro futbol, y los puso a soñar con levantar un título en 15 años de sequía como hace mucho no pasaba. Si tengo que apostar… pongo la fichita a que Efrastóteles seguirá en CU.

¿GUDIÑO A TIGRES O AL ATLANTE?

También del otro lado se cotizaron muchos elementos, incluso los que no fueron titulares en Liguilla como Gudiño, de gran torneo cuando no estuvo Kevin. Por eso, el portero mexicano cree que puede ser momento de emigrar y ser titular en otros clubes. Pero me dicen que aún no llega el bueno: la oferta el Atlante a Andrés se quedó corta en lo económico y la de Tigres no es real como se movió en redes sociales. Veamos, porque Cruz Azul sí le quiere abrir espacio a Emmanuel Ochoa, el tercer guardameta que ya debe ser el segundo.

OTRO DESENCUENTRO EN DOÑA TELE

Y ya de cierre, me contaron que en los pasillo de Televisa hubo otro reclamo entre colegas, que incluso en ‘Línea de 4’ se ventiló algo del problema, todo derivado de que David Faitelson aseguró que Joel Huiqui no dirigía a Cruz Azul, sino que lo manejaban desde la directiva, cosa que no es real.