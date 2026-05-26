Sin agua por 60 días estas colonias del Edomex serán afectadas

Habitantes de algunas zonas del Estado de México deberán prepararse para semanas complicadas en el suministro de agua potable luego de que autoridades confirmaran afectaciones en uno de los pozos principales que abastecen al municipio.

El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) informó que el Pozo Municipal “Rey Neza” presentó daños técnicos después del sismo registrado el pasado 4 de mayo, situación que obligó a activar protocolos de emergencia.

Vecinos realizaron protestas y bloqueos tras los problemas de agua registrados en el municipio./ RS

De acuerdo con el organismo, las maniobras de reparación podrían extenderse aproximadamente 60 días, periodo durante el cual varias colonias resentirán baja presión e interrupciones temporales del servicio.

"El suministro se verá comprometido en las siguientes colonias: Unidad Habitacional Rey Neza y Colonia Aurora. El tiempo estimado de Reparación sería de aproximadamente 60 días", indicó la dependencia mediante un aviso difundido en redes sociales.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía hacer uso responsable del agua mientras continúan las labores de rehabilitación y recomendaron mantenerse atentos únicamente a la información difundida por canales oficiales.

¿Qué provocó las fallas en el Pozo Rey Neza?

Según explicó el director de ODAPAS, Ricardo Ordiano, el movimiento sísmico provocó afectaciones en componentes electromecánicos y agravó problemas estructurales que ya existían en varios pozos del municipio debido a años de operación continua.

El sismo del pasado 4 de mayo provocó daños en la infraestructura hidráulica del Pozo Rey Neza./ Pixabay

El funcionario señaló que actualmente nueve pozos presentan desgaste importante y que el colapso de dos de ellos redujo considerablemente la capacidad para extraer y distribuir agua potable en distintas colonias.

Entre las acciones que ya realizan trabajadores del organismo se encuentran reparaciones hidráulicas, rehabilitación de infraestructura y perforaciones profundas para habilitar nuevas fuentes de abastecimiento.

Vecinos protestan por falta de agua

La falta de suministro ya generó inconformidad entre habitantes afectados, quienes en días recientes realizaron protestas y bloqueos para exigir una solución inmediata a las autoridades municipales.

Mientras avanzan los trabajos, el gobierno local puso en marcha un operativo con 28 pipas para abastecer a las familias que presentan mayores complicaciones por la escasez de agua.

Trabajadores realizan reparaciones y perforaciones profundas para restablecer el suministro de agua potable.

Las autoridades estiman que las obras podrían prolongarse hasta julio o incluso agosto de 2026, dependiendo de las condiciones técnicas encontradas durante las reparaciones.