Brock Lesnar lanza contundente mensaje para su segundo enfrentamiento ante Oba Femi: "Voy a gobernar sobre ti"

Cuando parecía que Brock Lesnar se había retirado de WWE, un regreso sorpresivo lo ha puesto nuevamente en una rivalidad poderosa en contra de Oba Femi, a quien enfrentará este 31 de mayo en Clash in Italy.

A pesar de no haber estado presente en Columbus, dentro de la arena en la cual se llevó a cabo Monday Night Raw este 25 de mayo, Brock sí agregó ingredientes a lo que será la segunda parte del combate ante el 'Gobernante'.

Brock Lesnar no se ha retirado de los cuadriláteros | wwe.com

Segunda parte de La Bestia vs El Gobernante

Por medio de un video que fue mostrado entre segmentos, Brock Lesnar lanzó un mensaje directo hacia Oba Femi, mencionando que se siente bien por la victoria que el nigeriano tuvo sobre él en WrestleMania, pues prácticamente "le pateó el trasero".

Sin embargo, quién quitara la racha a Undertaker en 2014, agregó que dicha derrota me ha servido bastante para poder pensar en las cosas que ha hecho mal, prepararse mejor y tratar de acabar con él lo más pronto posible, pues solamente una semana los separa de enfrentarse de nuevo.

"I am going to RULE over Oba Femi" 🔥



The BEAST Brock Lesnar is ready for his rematch with Oba Femi at Clash In Italy! pic.twitter.com/HfXN9aq58w — WWE (@WWE) May 26, 2026

Yo pude con esa paliza, pero ¿tú podrás? Voy a pasar por encima de ti, voy a gobernar sobre el 'Gobernante

Además, Oba apareció tan solo minutos después para sorprender a Paul Heyman y firmar el contrato que lo obliga a luchar en contra de Lesnar en Italia, asegurando que la primera vez luchó contra él para ganarle, pero esta vez lo hará para "matarlo".

Oba Femi y Brock Lesnar encabezan una cartelera cargada en Clash in Italy

Clash in Italy llegará con una cartelera repleta de combates titulares, pero uno de los duelos que más expectativa ha generado es la revancha entre Oba Femi y Brock Lesnar. Después de lo ocurrido en WrestleMania, la rivalidad entre el ‘Gobernante’ y la ‘Bestia Encarnada’ tendrá un segundo capítulo que promete ser uno de los momentos más intensos de la noche.

Revancha de Brock Lesnar en Italia | Captura de pantalla

El regreso de Lesnar añade un ingrediente especial al evento, pues muchos aficionados pensaban que su derrota anterior podía marcar el cierre de su carrera. Sin embargo, la ‘Bestia’ decidió volver para saldar cuentas con Oba Femi, quien elevó el tono de la rivalidad al asegurar que esta vez subirá al ring con la intención de “matarlo”, dejando claro que el combate tendrá una carga personal más allá del resultado.

Aunque el evento también contará con luchas de campeonato como Roman Reigns vs Jacob Fatu, Cody Rhodes vs Gunther, Becky Lynch vs Sol Ruca y Rhea Ripley vs Jade Cargill, el choque entre Oba Femi y Brock Lesnar aparece como una de las grandes atracciones de Clash in Italy. La mezcla de poder, revancha y tensión convierte este enfrentamiento en un punto clave dentro de una función que promete emociones fuertes.