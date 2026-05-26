¡No se va! Pumas trabaja para retener a Efraín Juárez pese a rumores de su salida

¡Qué siempre no! Pese a que en las últimas horas salieron a la luz rumores de una supuesta salida de Efraín Juárez de Pumas, tras la derrota en la Gran Final del Clausura 2026, el agente del entrenador mexicano, David Baldwin, negó dicho humo.

"Solo para aclarar, Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con los Pumas", comentó.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Directiva quiere negocias

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, el presidente de Pumas, Luis Raúl González Pérez, mencionó que hay voluntad de ambas partes para continuar con el proyecto. Por si fuera poco, también quieren negociar una renovación de contrato.

Juárez ha dirigido 60 partidos en Pumas, entre Liga MX y Concachampions; su balance general ha sido de 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Por si fuera poco, desde su llegada en marzo de 2025, su equipo sumó 97 goles a favor y 85 en contra

Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca | IMAGO7

¿Hay ofertas por Efraín Juárez?

El entrenador de 38 años cuenta con contrato vigente con Pumas hasta diciembre del 2026, sin embargo, sí ha recibido ofertas del extranjero. Antes de la Gran Final del balompié nacional, Juárez comentó que tuvo ofertas de Europa.

Efra reveló que fue uno de los tres candidatos hace un tiempo para dirigir al Celtic, sin embargo, se quedó en Pumas. Ahora, después del liderato general y el gran nivel de su equipo, Juárez comenzó a tener bastantes pretendientes en el extranjero.

Según nueva información de RÉCORD, además de las ofertas del Viejo Continente, Efraín Juárez también tiene dos ofertas de la MLS. La misma información, Montreal FC habría sido uno de los equipos que ya preguntó por el futuro del estratega con miras a añadirlo en este próximo verano.