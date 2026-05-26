Presidente de Pumas, Luis Raúl González respalda a Efraín Juárez tras la derrota en la Final

Fue una dura caída para Universidad Nacional en la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, pues además de ser en casa, el marcador estaba a su favor al medio tiempo. El dolor de los aficionados, jugadores y cuerpo técnico fue evidente, y un día después de la derrota, el presidente de Pumas, el Dr. Luis Raúl González lanzó un mensaje a la afición.

¿Cuál fue el mensaje del presidente de Pumas tras perder la Final?

El presidente afirmó que los estándares de Pumas tienen que ser los Campeonatos, y no únicamente competir en la Liguilla, sin embargo agradeció al cuerpo técnico y jugadores por su esfuerzo en el Clausura 2026, por lo que respalda el proyecto actual con Efraín Juárez.

Querida afición y comunidad universitaria, ayer no conseguimos el objetivo que todos queríamos y sabemos perfectamente que eso duele. Perder una final duele dentro del vestidor, duele en esta institución y duele en todos los millones de aficionados que acompañan a Pumas con pasión, orgullo y lealtad. Por eso hoy queremos dar la cara, porque en Pumas entendemos algo con claridad: llegar a una final tiene mérito, pero no alcanza.

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Haber sido líderes generales habla de trabajo y compromiso de este equipo, pero hoy nuestro estándar tiene que ser otro. En esta institución, competir no es suficiente. Queremos ser campeones. Y sí, hoy estamos en deuda con la afición que creyó, con quienes llenaron el estadio y acompañaron cada partido, con una comunidad universitaria que espera de este club alcanzar ese objetivo. Pero también creemos que el dolor de ayer no debe impedir reconocer el enorme trabajo que hay detrás de este equipo. Quiero agradecer y reconocer al cuerpo técnico, al entrenador, a nuestros jugadores

Para el presidente de Pumas, la mejor manera de trabajar para conseguir el éxito es darle continuidad a un proceso de trabajo que sea sólido, un guiño a que el proyecto de Efraín Juárez continuará, pues ya rindió frutos en el Clausura 2026 al quedarse cerca del título.

Sabemos que la mejor manera de tener más y mejores oportunidades de ser campeón es generar continuidad, fortalecer nuestras bases y sostener un proyecto deportivo sólido en el tiempo. Ese camino exige convicción y continuidad. Ser Puma significa levantarse ante las caídas y este club solo entiende una manera de hacerlo: trabajando, aprendiendo y creciendo juntos. Por eso, desde hoy mismo comenzamos a delinear lo que viene para el Apertura 2026, entendiendo que el calendario nos dará tiempo valioso para planear con inteligencia, evaluar y tomar las decisiones que este proyecto necesita

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La cantera de Pumas regresa

Por otro lado, el Dr. Luis Raúl González afirmó que retomarán esa esencia de Pumas con la cantera, la cual ya está en marcha desde hace algunos meses pero que necesita ser potenciada en el futuro próximo.

“Al mismo tiempo, sabemos que el futuro de Pumas no puede depender únicamente de un torneo o de un resultado. Por eso quiero ser muy claro: la recuperación y fortalecimiento de nuestra cantera es una prioridad institucional. Es un proyecto que ya está en marcha y que no nació ayer ni depende de lo ocurrido en esta final. Porque Pumas tiene una esencia distinta. Nuestra identidad está en formar, desarrollar y construir talento con visión de largo plazo. Nuestro objetivo es construir un equipo con consistencia, capaz de competir y estar de manera permanente en Liguilla”, señaló el presidente del conjunto auriazul.