Liga MX Femenil: ¿Cuándo arranca el Apertura 2026?

Luego de una campaña histórica, las Águilas del América se coronaron campeonas del Torneo Clausura 2026 tras vencer con autoridad a las Rayadas de Monterrey, bordando así una nueva estrella en su escudo.

El futbol no se detiene y la Liga MX Femenil ya tiene la mirada puesta en su siguiente gran reto, el cual llegará con cambios estructurales drásticos e históricos.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Tras la reciente Asamblea de la liga, se han hecho oficiales las fechas y las modificaciones de las franquicias para el próximo semestre. Si eres de los que ya cuenta los días para volver a ver rodar el balón, aquí te contamos todos los detalles del arranque del Apertura 2026.

¿Qué día empieza el Apertura 2026?

El balón volverá a rodar oficialmente el viernes 31 de julio de 2026

Esta fecha se planificó de manera estratégica debido al calendario internacional de las jugadoras, permitiendo que el torneo local inicie con fuerza en el verano, garantizando así los reflectores y la atención total para el circuito rosa. Se proyecta que la Gran Final se dispute a mediados del mes de diciembre.

Un torneo más corto mejor adaptado para las jugadoras, se quedarán las dos Liguillas y no existirán las jornadas doble en el torneo. Este ajuste en el calendario busca aligerar la carga física de las futbolistas, evitar la saturación de partidos a mitad de semana y abrir ventanas de preparación óptimas para los compromisos de las distintas selecciones nacionales.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Este ajuste en el calendario busca aligerar la carga física de las futbolistas, evitar la saturación de partidos a mitad de semana y abrir ventanas de preparación óptimas para los compromisos de las distintas selecciones nacionales, lo que obligará a los clubes a buscar la clasificación a la Liguilla sin margen de error desde el primer minuto.

Adiós a Mazatlán y la histórica llegada de Atlante Femenil

El Apertura 2026 no solo traerá un calendario más responsable, sino también una transformación en la geografía del torneo. Durante la Asamblea General se confirmó un movimiento de franquicias que marcará un antes y un después en la competencia.

Jugadoras de Mazatlán en su último partido en El Encanto en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7