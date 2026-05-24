¡Águilas históricas! América Femenil consigue histórico doblete

América Femenil finalmente logró consolidar una mentalidad ganadora que durante años parecía escaparse en los momentos decisivos. El equipo dirigido por Ángel Villacampa consiguió una temporada histórica al conquistar un doblete sin precedentes en el futbol mexicano femenil, tras coronarse tanto en la Liga MX Femenil como en la Concacaf W Champions Cup.

Las Águilas firmaron una campaña memorable luego de derrotar a Rayadas de Monterrey en la Final del Clausura y posteriormente imponerse al Spirit para quedarse con el título internacional de la Concacaf. Con ello, el conjunto azulcrema se convirtió en uno de los equipos más dominantes del continente y confirmó el crecimiento del proyecto femenil en Coapa.

El campeonato internacional también representó una reivindicación total para Ángel Villacampa. El estratega español había sido duramente cuestionado por perder cinco Finales de Liga MX Femenil al frente del América, situación que generó dudas sobre su continuidad y capacidad para llevar al club a la gloria.

Scarlett Camberos dándole el título de la CONCACAF a América Femenil | IMAGO 7

Ángel Villacampa pasa del fracaso a la gloria

Después de varios tropiezos en instancias definitivas, Villacampa finalmente encontró la fórmula para romper la mala racha y construir un equipo competitivo, sólido y mentalmente fuerte. La obtención del doblete cambió por completo la narrativa alrededor del técnico español, quien ahora ya puede presumir títulos nacionales e internacionales con las Águilas.

La conquista de la Concacaf W Champions Cup no solo significó prestigio deportivo para América Femenil. El torneo también entregó una importante recompensa económica para las campeonas, consolidando aún más el crecimiento del futbol femenil en la región y el poderío del club azulcrema.

América en la celebración del título de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

América Femenil apunta ahora al escenario mundial

De acuerdo con los premios establecidos por la Concacaf, el equipo campeón recibe 2.3 millones de dólares, además del trofeo internacional y el boleto directo para disputar la próxima Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA, donde América buscará medirse ante las mejores escuadras del planeta.

El doblete conseguido por las Águilas marca un antes y un después en la historia del balompié femenil mexicano. Ningún otro club había logrado combinar en una misma temporada el título de Liga MX Femenil con el campeonato continental, algo que coloca al América como referente absoluto de la región.