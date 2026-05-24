¡América Femenil hace historia! Remonta al Washington Spirit y conquista su primera Concacaf W Champions Cup

El América Femenil hizo historia en la Final de la Concacaf W Champions Cup luego de remontar un partido espectacular para vencer 4-3 al Washington Spirit y coronarse campeón del torneo internacional.

El conjunto azulcrema mostró carácter en una noche complicada, ya que por varios momentos parecía que el título se escapaba ante el poder ofensivo del cuadro estadounidense. Sin embargo, América reaccionó en el momento más importante y terminó firmando una remontada memorable para quedarse con el campeonato.

América Femenil reaccionó en la segunda mitad

América y Washington propusieron una gran primera mitad con muchos goles. Las Águilas se pusieron por delante en el marcador con goles de Aylin Avilés y Geyse Ferreira. Una ventaja muy cómoda a los 30 minutos de juego, pero Sofía Cantore descontó para el equipo estadounidense.

Aylin Avilés festejando su gol con el América ante Washington | IMAGO 7

En la parte complementaria, Washington logró remontar en el amanecer el 2.º tiempo; con un doblete de Rosemonde Kouassi, lograron darle la vuelta al marcador. Parecía que los fantasmas del América aparecerían de nuevo y caerían en una final tan importante para el futbol femenil mexicano.

El equipo mexicano no dejó de apretar, no dejó de luchar y con otro gol de Geyse Ferreira lograron empatar el marcador; minutos después, Irene Guerrero conseguía otra remontada épica en el partido; el América ya soñaba con el doblete. Es cuando Scarlett Camberos al último minuto consiguió el gol que le dio el título a Las Águilas.

América nunca dejó de atacar y, con hambre, corazón y determinación, consiguieron una gesta histórica para el futbol mexicano: El primer equipo mexicano en coronarse con este campeonato.

Scarlett Camberos dándole el título de la CONCACAF a América Femenil | IMAGO 7

Las Águilas completaron un histórico doblete

Con la conquista de la Concacaf W Champions Cup, América Femenil cerró una temporada soñada al conseguir también el doblete junto al título de la Liga MX Femenil, consolidándose como uno de los equipos más históricos y dominantes del balompié mexicano.

El título internacional representa además uno de los logros más importantes en la historia del club y de la liga, que ahora suma no solo 3 campeonatos de liga en sus vitrinas, sino que se convierte en el primer equipo mexicano en ganar este prestigioso título y reafirma el crecimiento del futbol femenil mexicano a nivel internacional.