Estrella del América se mete a la lista de la Selección de Brasil

La actividad de selecciones no se detiene y el futbol femenil también tendrá una agenda atractiva en la Fecha FIFA. Brasil Femenil dio a conocer su convocatoria para los próximos partidos amistosos ante Estados Unidos, una prueba de alto nivel para la Verdeamarela de cara a sus siguientes compromisos internacionales.

El llamado llamó la atención en la Liga MX Femenil, pues dentro de la lista aparece Isa Haas, defensora del América y una de las piezas importantes del equipo que recientemente conquistó el campeonato ante Rayadas. La zaguera fue considerada por el cuerpo técnico brasileño como parte del grupo que enfrentará a una de las potencias históricas del futbol femenil.

América en la celebración del título de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Isa Haas, campeona con América, va con Brasil Femenil

La presencia de Isa Haas confirma el buen momento que atraviesa la jugadora azulcrema, quien se consolidó como una futbolista confiable en la defensa del América. Su convocatoria llega después de una campaña exitosa en México, donde el conjunto de Coapa levantó el título de la Liga MX Femenil y fortaleció su protagonismo en el torneo local.

Brasil no escatimó en nombres y armó una convocatoria con futbolistas que militan en ligas importantes del mundo. Entre las defensas también destaca Mariza, jugadora de Tigres, por lo que la Liga MX Femenil tendrá representación en una lista que combina experiencia, talento internacional y elementos que atraviesan un gran presente competitivo.

Isa Haas, del América Femenil | IMAGO7

Brasil enfrentará a Estados Unidos en amistosos de alto nivel

La Verdeamarela se medirá ante Estados Unidos en una serie de amistosos que servirá como parámetro para evaluar el nivel del equipo ante una selección acostumbrada a competir por títulos. Para Brasil, estos encuentros representan una oportunidad para seguir ajustando su funcionamiento y medir a sus jugadoras frente a una rival de máxima exigencia.

Con nombres como Marta, Kerolin, Bia Zaneratto, Gabi Portilho, Amanda Gutierres, Isa Haas y Mariza, Brasil Femenil buscará competir con lo mejor disponible. Para la afición mexicana, el llamado de jugadoras de América y Tigres también refleja el crecimiento de la Liga MX Femenil como una competencia capaz de proyectar talento hacia selecciones de primer nivel.