Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Final de Ida Cruz Azul vs Pumas?
La Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Club Universidad Nacional se llevará a cabo el próximo 22 de mayo de 2026 como parte de la del cierre del campeonato. El pitido inicial está programado para las 20:00 horas. Ambos equipos buscarán imponer sus condiciones en este compromiso de Ida que será clave para el torneo mexicano.
Cruz Azul llega en un estado de forma excepcional tras acumular cuatro victorias y un empate en sus compromisos más recientes. El equipo venció a Necaxa (4-1), superó a Atlas en los Cuartos de Final, primero como visitante (2-3) y luego como local (1-0) y cerró su racha ante Chivas Rayadas en las Semifinales con un empate (2-2) y un triunfo (1-2). Por su parte, Club Universidad Nacional presenta un registro más irregular con dos victorias, dos empates y una derrota; destacando sus igualdades consecutivas ante América en los Cuartos de Final 3-3 (6-6 global), además de una serie de semifinales dividida contra Pachuca donde cayó (1-0) en la Ida pero logró imponerse (1-0) en la vuelta, logrando el pase por posición en la tabla.
El registro histórico reciente entre ambos conjuntos muestra una paridad notable, con dos victorias para Cruz Azul, una para Club Universidad Nacional y dos empates. El enfrentamiento más cercano tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en la Liga MX, finalizando con un empate 2-2. Previamente, el conjunto universitario logró una victoria como visitante por 2-3 en noviembre de 2025, mientras que la escuadra cementera se impuso 3-2 en abril del mismo año.
¿Cuando y donde ver la Final de Ida Cruz Aul vs Pumas? EN VIVO
FECHA: Jueves 21 de mayo
HORA: 20:00 (hora centro de México)
LUGAR: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX, México.
TRANSMISIÓN: TUDN, TV Azteca.