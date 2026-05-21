Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Final de Ida Cruz Azul vs Pumas?

La Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Club Universidad Nacional se llevará a cabo el próximo 22 de mayo de 2026 como parte de la del cierre del campeonato. El pitido inicial está programado para las 20:00 horas. Ambos equipos buscarán imponer sus condiciones en este compromiso de Ida que será clave para el torneo mexicano.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

Cruz Azul llega en un estado de forma excepcional tras acumular cuatro victorias y un empate en sus compromisos más recientes. El equipo venció a Necaxa (4-1), superó a Atlas en los Cuartos de Final, primero como visitante (2-3) y luego como local (1-0) y cerró su racha ante Chivas Rayadas en las Semifinales con un empate (2-2) y un triunfo (1-2). Por su parte, Club Universidad Nacional presenta un registro más irregular con dos victorias, dos empates y una derrota; destacando sus igualdades consecutivas ante América en los Cuartos de Final 3-3 (6-6 global), además de una serie de semifinales dividida contra Pachuca donde cayó (1-0) en la Ida pero logró imponerse (1-0) en la vuelta, logrando el pase por posición en la tabla.

Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca. l IMAGO7

El registro histórico reciente entre ambos conjuntos muestra una paridad notable, con dos victorias para Cruz Azul, una para Club Universidad Nacional y dos empates. El enfrentamiento más cercano tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en la Liga MX, finalizando con un empate 2-2. Previamente, el conjunto universitario logró una victoria como visitante por 2-3 en noviembre de 2025, mientras que la escuadra cementera se impuso 3-2 en abril del mismo año.

Joel Huiqui en la Semifinal de Cruz Azul ante Chivas | IMAGO 7

¿Cuando y donde ver la Final de Ida Cruz Aul vs Pumas? EN VIVO

FECHA: Jueves 21 de mayo

HORA: 20:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX, México.

TRANSMISIÓN: TUDN, TV Azteca.