VIDEO / Pictonico!: Checa cómo crear minjuegos de Nintendo con tus fotos

Nintendo vuelve a apostar por la creatividad y el caos divertido con el anuncio de Pictonico!, un nuevo videojuego para dispositivos móviles que promete convertir las fotografías guardadas en tu celular en los protagonistas de extravagantes y veloces minijuegos al puro estilo de WarioWare.

La compañía japonesa confirmó que el juego llegará oficialmente el próximo 28 de mayo tanto para Android como para iPhone, y lo mejor es que contará con una demo gratuita para que los usuarios puedan probar algunos de los desafíos desde el primer día.

Nintendo sacará una nueva aplicación para que tus fotos se conviertan en juegos divertidos / Especial

La noticia rápidamente llamó la atención de gamers y usuarios de redes sociales, pues la idea de transformar selfies, fotos familiares o imágenes de mascotas en personajes de videojuegos provocó curiosidad y muchas risas entre los fans de Nintendo.

¿Qué es Pictonico!?

Pictonico! es un videojuego tipo “free-to-start”, es decir, gratuito para comenzar a jugar, donde la principal mecánica consiste en utilizar fotografías personales para crear experiencias totalmente personalizadas dentro de más de 80 minijuegos.

Nintendo explicó que los jugadores podrán usar imágenes almacenadas en su galería o tomar nuevas fotografías directamente desde el celular para integrarlas a las partidas.

Pictonico! estará disponible el próximo 28 de mayo para Android e iOS / Especial

Así, cualquier persona podría terminar protagonizando escenarios absurdos y cómicos, desde ataques zombis hasta desfiles extravagantes, retos de feria, cambios de ropa disparatados y desafíos de velocidad.

La experiencia recuerda mucho al estilo acelerado y caótico de la saga WarioWare, famosa por sus microjuegos rápidos, extraños y llenos de humor.

Tu familia y amigos podrían terminar dentro del juego

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que las fotografías de familiares, amigos o incluso mascotas se convertirán literalmente en parte de los minijuegos. Nintendo adelantó que los usuarios podrán ver a sus seres queridos participando en situaciones completamente inesperadas y divertidas.

Entre las escenas mostradas en avances promocionales aparece un hombre caminando sobre una alfombra roja, personas huyendo de zombis y hasta personajes realizando pasos de ballet. La empresa también confirmó que será posible descargar tanto imágenes como videos generados durante las partidas, lo que permitirá compartir clips graciosos directamente en redes sociales.

Las fotos y videos de tu galería podrán ser usadas para los minijuegos / Especial

Sí, básicamente podrías convertir una vieja foto familiar en el próximo meme de tu grupo de WhatsApp.

¿Cuánto costará Pictonico!?

Aunque el videojuego será gratuito en su versión inicial, Nintendo explicó que algunos minijuegos adicionales estarán disponibles mediante contenido de pago.

La app contará con dos paquetes extra: Primer volumen: 7.99 euros

Segundo volumen: 5.99 euros

Estos contenidos desbloquearán más minijuegos, incluyendo algunos descritos por la propia compañía como “caóticamente cómicos” y otros mucho más complicados o “endiablados”. Aun así, la demo gratuita permitirá probar parte de la experiencia sin necesidad de pagar.

La App será gratuita, pero para juegos más avanzados podrían tener un costo / Especial

¿Dónde descargar Pictonico!?

Nintendo informó que el preregistro ya se encuentra disponible tanto en Google Play Store como en la App Store para dispositivos iPhone. Además, el juego estará disponible en más de 115 países y regiones alrededor del mundo, por lo que prácticamente cualquier fan podrá probar esta nueva propuesta.

Desde la página oficial de Nintendo también ya pueden verse algunos adelantos en video de los minijuegos, donde queda claro que la compañía apostó por una experiencia rápida, absurda y completamente enfocada en la diversión casual.