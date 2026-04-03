¿Qué revelan las escenas postcréditos de Super Mario Galaxy sobre el próximo spin-off?

Super Mario Galaxy: La Película ya llegó a los cines y, como muchas producciones actuales, dejó una gran duda entre los fans: ¿vale la pena quedarse hasta el final? La respuesta es sí, ya que incluye escenas postcréditos que adelantan lo que podría venir en el universo de Nintendo.

La película de Super Mario Galaxy incluye dos escenas postcréditos. / Nintendo

¿Cuántas escenas postcréditos tiene Super Mario Galaxy?

La película cuenta con dos escenas postcréditos, ubicadas en distintos momentos: una aparece a mitad de los créditos y otra al final completo.

Ambas funcionan como adelantos importantes para el futuro de la franquicia, por lo que se recomienda no salir de la sala antes de tiempo.

La película cuenta con dos escenas postcréditos. / Redes Sociales

¿Qué aparece en las escenas postcréditos?

En la primera escena, aparece el personaje Star Fox, quien conversa con un guardia Toad y deja ver que está por iniciar una nueva misión, lo que apunta a una posible expansión del universo con un spin-off.

Además, también se muestra a Dry Bowser y Bowser Jr. encerrados, intentando escapar, mientras Lumalee aparece como guardia, cerrando la escena con un toque de humor.

La segunda escena, que aparece al final de todos los créditos, ofrece un adelanto más claro del futuro de la historia, con la introducción de nuevos personajes que podrían tener un papel importante en próximas entregas.

La segunda escena, que aparece al final de todos los créditos, ofrece un adelanto más claro del futuro de la historia. / The Super Mario Galaxy Movie

¿Qué significan para el futuro de la saga?

Las escenas postcréditos dejan pistas sobre una posible continuación de la historia y la expansión del universo cinematográfico de Nintendo.

La aparición de nuevos personajes y la insinuación de historias paralelas refuerzan la idea de que la franquicia podría crecer más allá de una sola saga principal.