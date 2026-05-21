Mikel Arteta confiesa cómo se enteró del título del Arsenal: "mi hijo mayor me dijo 'somos campeones, papá'"

Mikel Arteta ha compartido la emotiva historia de cómo se enteró de que el Arsenal había conquistado la Premier League, confesando que ni siquiera presenció el decisivo partido del Manchester City.

El pasado martes por la noche, la plantilla y el cuerpo técnico del Arsenal se congregaron en London Colney para seguir el encuentro entre el Bournemouth y el Manchester City. Un tropiezo del conjunto de Pep Guardiola les daría el título de liga a los Gunners.

Aunque los jugadores insistieron en que su entrenador viera el partido con ellos, Arteta sintió que era mejor darles su propio espacio para vivir ese momento crucial.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal | AP

¿Cómo presenció Mikel Arteta el título del Arsenal?

Como consecuencia, el técnico español acabó descubriendo que su equipo era campeón de una manera inesperada: a través de su hijo, mientras preparaba una barbacoa en el jardín de su casa.

"Es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida", confesó Arteta. "Se suponía que debía estar aquí en Colney viendo el partido con los chicos y parte del staff, porque eso era lo que ellos querían".

"Pero no pude. Unos 20 minutos antes del partido, tuve que irme. No podía aportar la energía que quería. Y creo que, en realidad, también era su momento, para verlo juntos, para ser ellos mismos", explicó.

El entrenador relató el momento exacto: "Me fui a casa, salí al jardín, empecé a encender el fuego y a preparar una barbacoa. No vi nada del partido. Solo escuchaba algunos ruidos de fondo desde el salón. Y de repente ocurrió la magia. Mi hijo mayor abrió la puerta del jardín, empezó a correr hacia mí, se puso a llorar, me abrazó y dijo: 'somos campeones, papá'. Luego vinieron mis otros dos hijos y mi mujer, y fue precioso".

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal | AP

El festejo con el resto del equipo

Más tarde, Arteta se unió a las celebraciones del equipo. Según informa Ryan Taylor para el Mirror, el técnico se reunió con sus jugadores en la discoteca londinense Tape para continuar la fiesta.

Se dice que el entrenador del Arsenal bailó junto a sus futbolistas y algunos aficionados presentes. En un momento de euforia, Noni Madueke tomó el micrófono y se puso a rapear. El local estaba mayoritariamente ocupado por jugadores y personal del club, junto a unos pocos afortunados del público general.

Aunque el momento íntimo de la victoria lo compartió con su familia, Arteta tendrá la oportunidad de celebrar el título con la afición este fin de semana, cuando el Arsenal levante el trofeo en Selhurst Park.