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Futbol

Elisa Ceñal: La nutrióloga mexicana que conquistó la Europa League con el Aston Villa

La exitosa trayectoria de Elisa Ceñal, nutrióloga mexicana | IG: @elisacenal
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:55 - 21 mayo 2026
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La especialista en nutrición hizo historia al formar parte del cuerpo técnico del club inglés que levantó su primer título en este torneo

Sin necesidad de tocar el balón en la cancha, la mexicana Elisa Ceñal se ha convertido en una pieza clave del éxito del Aston Villa, conjunto que este 20 de mayo se coronó campeón de la Europa League.

Nacida en la Ciudad de México, su impacto en la institución inglesa desde su ingreso en 2024, ha sido tan grande que la propia Premier League le dedicó un documental. El camino de Elisa comenzó en México, donde se graduó como nutrióloga

Nutrióloga Elisa Ceñal deja a Pachuca y 'ficha' por Aston Villa | @elisacenal

Sus primeros pasos en el deporte rey los dio en la Liga MX con los Tuzos del Pachuca. Durante cuatro años, asesoró tanto al primer equipo varonil como a las integrantes de las Tuzas en la rama femenil.

En ese periodo ya sabía lo que era ganar, pues formó parte del cuerpo técnico que celebró el campeonato del Apertura 2022 tras vencer al Toluca en la Final, un logro que presumió con orgullo en sus redes sociales. Además su destacado desempeño la llevó a colaborar con la Selección Mexicana.

Rompiendo Fronteras

Buscando la excelencia, Elisa emigró a España para cursar una maestría en Ciencias de la Nutrición Deportiva en la Universidad de Cádiz. Este posgrado fue el trampolín que la llevó directamente a la Premier League en 2024.

Convirtiéndose en la primera mujer en asumir el cargo de nutricionista oficial del Aston Villa, donde vigila minuciosamente el rendimiento invisible de los jugadores fuera del campo.

Nutrióloga Elisa Ceñal deja a Pachuca y

Su histórica labor inspiró a la Premier League a estrenar, en el marco del Día de la Mujer, un documental enfocado en su día a día y su relevancia en la estructura de los Villanos. “Cuando ellos (Aston Villa) se acercaron a mí fue la manera de decir que en México hay talento”, expresó la especialista en dicha producción.

Este miércoles, desde la tribuna del Estadio Tupras, Elisa presenció la Final en la que el Aston Villa derrotó al Friburgo de Alemania. Aunque no estuvo en la banca, su aportación desde la ciencia de la nutrición fue fundamental para que el club inglés tocara la gloria europea.

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