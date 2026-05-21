¡Dibu de la suerte! El arquero argentino marcha invicto en finales

Las cábalas dentro del balompié existen desde la aparición del mismo, además de la existencia de algunos jugadores con cierto "ángel" para los momentos importantes. Uno de los más destacados es Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero argentino que se convirtió en Campeón de la Europa League con el Aston Villa.

La Final que disputaron los Villanos ante el Friburgo fue la séptima en la carrera de Martínez como titular, quien se muestra invicto en dicha fase. El Dibu se ha consolidado como una garantía bajo los tres palos, principalmente con la Albiceleste.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa | AP

¿Cuáles han sido las Finales del Dibu Martínez?

Las primeras dos Finales en las que estuvo involucrado el oriundo de Mar del Plata fueron como suplente, ambas en el Arsenal. El conjunto de los Gunners derrotó al Manchester City y al Chelsea en las Community Shield en 2014 y 2015; aunque la suerte del Dibu comenzó en 2020.

Ya como titular, el cancerbero argentino se proclamó Campeón en la FA Cup y Community Shield del 2020, ambas con el conjunto londinense. Sin embargo, las más grandes glorias de Martínez y sus momentos más recordados fueron con la Selección Argentina.

Aston Villa, Campeón de Europa League | AP

Junto a Lionel Messi y compañía, Martínez soportó la pesada losa de arqueros de la talla de Ubaldo Fillol, Nery Pumpido, Hugo Gatti y Sergio Goycochea, para entregarle a Argentina una de sus épocas más doradas.

Con la Albiceleste, Martínez logró levantar la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y, por supuesto, la Copa del Mundo de 2022. El arquero fue fundamental en cada uno de dichos torneos, pero en especial en el Mundial, pues en el duelo definitivo ante Francia, realizó una de las atajadas más impactantes de todos los tiempos ante Kolo Muani.

La Europa League del Dibu

Pese a que los éxitos no lo han acompañado a nivel de clubes como selección, Emiliano Martínez logró el reciente título de Europa League. El arquero argentino consiguió un nuevo galardón previo al Mundial, mismo que espera revalidar.