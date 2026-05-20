Aston Villa golea a Friburgo y Unai Emery logra otro título de Europa League

En el futbol se habla en la cancha y así lo hizo Unai Emery. En la conferencia de prensa previa a la Final de la Europa League, el estratega español negó sentirse el "rey" de dicha competencia y aseguró que sus éxitos pasados en el torneo no lo iban a guiar a la victoria de Aston Villa ante Friburgo, sino que lo haría con el plantel que actualmente tiene y cumplió. Los Villanos no encontraron resistencia en el Tüpraş Stadium, en Estambul, y con una contundente goleada lograron su primer título en esta competencia, quinto en el palmarés de su técnico.

Desde la Temporada 1981-82, cuando venció 1-0 a Bayern Munich en la Final de la Copa de Campeones de Europa, Aston Villa no llegaba a una Final en competencia de la UEFA. La racha llegó a su fin de la mano de Emery quien, desde su llegada al club en noviembre de 2022 ha convertido al equipo en un protagonista de la Premier League, peleando en el Top 5 con rivales como Manchester United y Liverpool, y ahora lo guió a un triunfo 3-0 para lograr un histórico campeonato, del cual incluso la realeza de Inglaterra -el Príncipe Williams- fue testigo.

¿Cómo fue la victoria de Aston Villa ante Friburgo?

El dominio del conjunto británico en la casa de Besiktas no estuvo en duda en ningún momento. Sin embargo, el partido quedó marcado por una polémica entrada de Matty Cash sobre Vincenzo Grifo al minuto 21, cuando el encuentro seguía empatado sin goles. A tres cuartos de campo, el defensa de Aston Villa disputó el esférico con los tachos por delante y aunque contactó el balón primero, también golpeó en la espinilla al delantero alemán. La jugada solo se sancionó con tarjeta amarilla y ni siquiera se revisó en el VAR.

Morgan Rogers en celebración en la Final de Europa League entre Aston Villa y Friburgo | AP

Una historia distinta habría sido para Friburgo, tal vez, con la ventaja numérica. Pero el hubiera no existe en el futbol y aunque aguantó más de media hora con el empate sin goles, en poco más de cinco minutos antes del descanso se les escapó el título. Dos golazos, uno de Youri Tielemans y otro de Emiliano Buendía, pusieron el 0-2 en el marcador, mientras que en la segunda mitad, con apenas 12 minutos disputados, Morgan Rogers sentenció la victoria para los británicos.

Después de un pase filtrado por la banda izquierda al minuto 57, Buendía apareció en el área y con una serie de bicicletas y fintas desconcertó a su marcador para mandar un centro raso a primer poste, donde Rogers apareció para definir dentro del área chica tras anticipar a la zaga. Fue la segunda participación en goles para el británico de 23 años, que en el primer tiempo dio el central para el gol de Tielmans, que al 40' prendió de volea el esférico y sacó un tiro raso pegado a la base del poste derecho del arquero.

Minutos más tarde, en el último segundo de la compensación, quien apareció fue Buendía, quien con un zurdazo al ángulo firmó el 2-0 antes del descanso en Estambul. Tanto en lo anímico como en lo deportivo, el encuentro quedó prácticamente definido en ese momento y solo se confirmó con el gol de Morgans. Incluso pudo caer el cuatro en los minutos finales, pero el remate de Amadou Onana pegó en el poste.

Jugadores de Aston Villa en celebración en la Final de Europa League contra Friburgo | AP

Todos los títulos de Unai Emery en Europa League

En total, el estratega español ha dirigido seis Finales de la Europa League. Su dominio comenzó en la Temporada 2013-14, con Sevilla, con el cual logró un triplete consecutivo. Tras ello, en la campaña 2018-19, Emery regresó a un partido por el título al frente de Arsenal, pero cayó ante Chelsea por goleada 4-1. Mientras que hace cinco años se coronó con Villarreal, en penales frente a Manchester United, y ahora logró su quinto título en esta competencia.

Temporada 2013-14: Sevilla 0-0 Benfica (4-2 ganó Sevilla en penales)

Temporada 2014-15: FC Dnipró 2-3 Sevilla

Temporada 2015-16: Liverpool 1-3 Sevilla

Temporada 2020-21: Villarreal 1-1 Manchester United (11-10 en penales ganó Villarreal)

Temporada 2025-26: Friburgo 0-3 Aston Villa