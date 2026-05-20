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Mexicanos viajan más y gastan más por eventos deportivos, revela Ticketmaster

Los asistentes buscan una experiencia mucho más cómodas y personalizadas / Thomas Serer
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:13 - 20 mayo 2026
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Nuevo reporte revelará cómo los aficionados ahora buscan experiencias más personalizadas, digitales y memorables

El deporte en vivo en México atraviesa una transformación importante. Lo que antes se limitaba únicamente a asistir al estadio para ver un partido, hoy se convirtió en una experiencia mucho más completa, tecnológica y personalizada para millones de aficionados mexicanos.

Así lo revela el más reciente reporte Sports State of Play elaborado por Ticketmaster, el cual será presentado oficialmente durante el próximo World Football Summit en la Ciudad de México y donde se detallan los nuevos hábitos, preferencias y expectativas de los fans deportivos en el país.

El estudio muestra cómo las nuevas generaciones están cambiando por completo la manera de consumir eventos deportivos, priorizando experiencias VIP, servicios digitales y mayor comodidad dentro y fuera de los recintos.

El deporte en vivo en México atraviesa una transformación importante / Magnetic

Los aficionados mexicanos viajan más por el deporte

Uno de los datos que más llamó la atención del informe es que los aficionados mexicanos se mantienen entre los más apasionados del mundo cuando se trata de asistir a eventos deportivos en vivo. De acuerdo con el reporte, los fans mexicanos acuden en promedio a 4.3 eventos deportivos nacionales al año, además de asistir a 1.7 eventos internacionales.

Incluso, el estudio revela que casi una cuarta parte de los aficionados estaría dispuesta a viajar más de 10 horas con tal de asistir a un evento deportivo internacional, reflejando el enorme peso emocional y cultural que tienen los deportes en México.

“El comportamiento de los aficionados continúa evolucionando rápidamente, y eso está redefiniendo cómo las organizaciones deportivas conectan con sus audiencias”, señaló Alejandro Ordaz, Director de Marketing de Ticketmaster México.

“Hoy, los fans esperan experiencias más fluidas, accesibles y memorables dentro y fuera del recinto”, agregó.
Las nuevas generaciones están cambiando por completo la manera de consumir eventos deportivos / Fikri rasyid

El futbol domina, pero otros deportes crecen

Aunque el futbol continúa siendo el rey absoluto en México, el reporte también detectó una importante diversificación en los gustos deportivos de los aficionados.

Actualmente, el 81 por ciento de los fans mexicanos sigue colocando al futbol como su deporte favorito; sin embargo, disciplinas como el boxeo, el automovilismo, el béisbol y el tenis han registrado un crecimiento considerable en popularidad.

Esto refleja cómo las nuevas generaciones consumen deportes de manera distinta, impulsadas por plataformas digitales, redes sociales y grandes eventos internacionales. El crecimiento del automovilismo, por ejemplo, también se relaciona con el impacto mediático de la Fórmula 1 y la popularidad de pilotos mexicanos en competencias internacionales.

Los fans mexicanos acuden en promedio a 4.3 eventos deportivos nacionales al año / Magnific

Los fans ahora quieren experiencias VIP y tecnología

El reporte de Ticketmaster también advierte un cambio importante en lo que los aficionados esperan al asistir a un evento deportivo. Ya no basta únicamente con tener un boleto para entrar al estadio o arena. Ahora, los asistentes buscan una experiencia mucho más cómoda, personalizada y conectada digitalmente.

Entre las principales exigencias de los aficionados destacan:

  • Asientos premium

  • Acceso móvil rápido

  • Experiencias digitales ágiles

  • Zonas VIP

  • Servicios personalizados dentro del recinto

La tecnología juega un papel cada vez más importante en la industria deportiva, desde accesos digitales y pagos sin efectivo hasta experiencias inmersivas dentro de los estadios.

El deporte femenil gana terreno en México

Otro de los puntos relevantes del estudio es el crecimiento sostenido del deporte femenil en el país, particularmente con la expansión de la Liga MX Femenil. El informe señala que el aumento de audiencias y el interés de nuevos seguidores representa una de las mayores oportunidades de crecimiento para la industria deportiva en los próximos años.

La consolidación de ligas femeniles y la mayor exposición mediática han provocado que más aficionados consuman este tipo de competencias y exijan mejores experiencias en los eventos.

Los aficionados ahora también están consumiendo el futbol femenil / Magnific

World Football Summit revelará el reporte completo

El informe completo será presentado durante el World Football Summit, evento que se llevará a cabo el 3 y 4 de junio en el hotel Camino Real de la Ciudad de México.

Además de México, el estudio analiza mercados relevantes como Estados Unidos y Gran Bretaña, ofreciendo una radiografía global sobre cómo está cambiando la relación entre los aficionados y el deporte en vivo.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el reporte confirma que México no solo será protagonista dentro de la cancha, sino también como uno de los mercados deportivos más importantes y apasionados del planeta.

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