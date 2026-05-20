Inversores mexicanos se retiran y ponen en riesgo la compra del Sevilla encabezada por Sergio Ramos

El futuro institucional de Sevilla atraviesa un momento de incertidumbre luego de que un grupo de inversores mexicanos abandonara el consorcio liderado por Sergio Ramos para adquirir la mayoría accionaria del club español.

La salida de este respaldo financiero ha frenado el avance de la operación en la compra del club andaluz y ha obligado a los compradores a buscar nuevas fuentes de capital antes de que finalicen los plazos establecidos en el acuerdo de exclusividad.

Sergio Ramos en su segunda etapa en Sevilla| AP

De acuerdo con información publicada por el medio español ElDesmarque, la operación de compraventa acordada entre el grupo encabezado por el defensa español y la firma Five Eleven Capital se encuentra detenida debido a la falta de garantías económicas suficientes para completar el proceso.

El acuerdo contempla la adquisición de más de 86 mil acciones del club andaluz, equivalentes a cerca del 88 por ciento del capital social del Sevilla. Sin embargo, la retirada de los socios mexicanos modificó el panorama financiero de la negociación y dejó en suspenso la firma notarial que permitiría formalizar el cambio de propiedad.

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La búsqueda de financiamiento

Tras la salida del capital mexicano, el grupo comprador inició la búsqueda de nuevos inversionistas y mecanismos de financiamiento para mantener viva la operación. El convenio de exclusividad firmado entre las partes continúa vigente hasta el 31 de mayo, aunque el viernes 29 aparece como la fecha límite para concretar el acuerdo.

El principal obstáculo para cerrar la compra se encuentra en la presentación de garantías bancarias. La operación supera los 275 millones de euros, cifra a la que también se debe añadir la deuda que asumirían los nuevos propietarios y una futura ampliación de capital.

Actualmente, la incertidumbre gira en torno a la capacidad del consorcio liderado por Sergio Ramos para acreditar el respaldo económico necesario. Según la información reportada en España, dichas garantías todavía no han sido confirmadas, situación que mantiene en duda la viabilidad del acuerdo.

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Como parte del proceso previo a la compraventa, el pasado 18 de mayo un representante legal del grupo encabezado por Sergio Ramos acudió al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para verificar la situación legal de las acciones contempladas dentro de la operación.

La estructura de la operación también sufrió modificaciones desde la firma de la carta de intenciones realizada en enero. Entre los cambios más relevantes destaca que la parte vendedora asumiría la mayor parte de las pérdidas económicas correspondientes al actual ejercicio financiero del club.