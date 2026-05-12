¡450 millones de euros! Sergio Ramos acuerda compra del Sevilla

Hay acuerdo total entre Sergio Ramos y el Sevilla para convertirse en nuevo propietario del equipo junto a sus socios “Five Eleven Capital” en una negociación de alrededor de 450 millones de euros, a lo que habría que restar la deuda, para alcanzar aproximadamente un 80% del capital social.

Por el momento, el pacto ha quedado pendiente para su formalización notarial, de los contratos definitivo y de las autorizaciones de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes, esto para que se de paso a una nueva estructura de gobierno, una vez finalice la era de José María del Nido Carrasco como presidente.

Sergio Ramos en su segunda etapa en Sevilla| AP

Además de la inversión por la compra el camero y su grupo tendrán que realizar una importante ampliación de capital entre 80 y millones de euros para paliar los problemas económicos de la entidad y mejore el límite salarial que ha debilitado a la institución.

Cabe mencionar que a inicios de este año Sergio Ramos dio un paso clave en su vínculo con el Sevilla FC, al alcanzar un principio de acuerdo con el grupo de accionistas de referencia del club para explorar la compra de la entidad. La operación, todavía en fase inicial, marcaría un hecho histórico al colocar a uno de los grandes referentes del club como posible propietario.

Jugadores de Sevilla celebran el triunfo contra Atlético de Madrid en LaLiga | AFP

Un hombre de casa

El interés de Ramos responde tanto a un componente emocional como estratégico. El defensor se formó en la cantera sevillista y debutó profesionalmente con el club antes de convertirse en una de las figuras más importantes del futbol mundial, por lo que su intención sería liderar un proyecto de estabilidad y crecimiento a largo plazo.

Sergio Ramos pasaría a ocupar un rol determinante en la toma de decisiones del club, con el reto de reordenar la estructura económica y deportiva. Su figura aportaría liderazgo, identidad y un fuerte peso simbólico para la afición sevillista.

Sevilla, con Sergio Ramos como titular, consigue su primera victoria de la temporada | INSTAGRAM: @sevillafc

¿Saldrán de la crisis?

El movimiento se produce en un contexto complejo para el Sevilla FC, que en los últimos años ha enfrentado dificultades deportivas e institucionales, alejándose de los puestos europeos y con una presión creciente sobre su modelo de gestión. La posible llegada de un nuevo grupo propietario podría marcar un punto de inflexión.