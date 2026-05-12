Enrique Borja lanza mensaje contundente tras penal fallado de Henry Martín

Las Águilas del América se quedaron en la orilla de poder acceder a las Semifinales del Clausura 2026 tras una serie dramática con los Pumas; sin embargo, todo se diluyó tras un penal fallado de Henry Martín que de haber anotado estaría firmando su boleto a la siguiente ronda.

¿Qué dijo Enrique Borja?

Sobre el goleador de los Azulcremas, Enrique Borja habló contundente sobre ese momento que representó el término de la consumación de un torneo irregular: “Entra Henry, entró la vez pasada y metió un penalti. Muy bien.

“Y ahora tira un penalti. Vas a decir, muchos van a decir, ‘¿Por qué lo tiró Henry? ¿Quién ha tirado mucho los penaltis?’”, dijo el ídolo del americanismo, en entrevista con Claro Sports, puntualizando que era uno de los que recurrente tiene la responsabilidad y ha cumplido.

Henry Martín, en el fallo ante Pumas l IMAGO7

Borja remarcó poniendo en referencia a los grandes jugadores que han fallado en el momento decisivo:“Bueno, pero ese es el futbol. Hay muchos jugadores importantísimos en el mundo que han fallado goles en Copas del Mundo.”

“Los equipos que son campeones se pasan siendo campeones todo el tiempo. Tienen sus bajas, tienen sus problemas, tienen sus situaciones, cambian de jugadores, cambian de técnicos, cambian de estructura, es parte del fútbol. Entonces, lo único que se tiene que adaptar siempre el equipo es a no perder su ADN, su mística”, catapultó.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

¿Cómo fue la falla del penal?

Cuando parecía que el conjunto azulcrema tenía la oportunidad de completar la remontada, Henry Martín falló un penal al minuto 87, jugada que terminó marcando el desenlace de la eliminatoria. Fue el primer penal que el delantero falla en una liguilla con América, después de varios antecedentes positivos desde los once pasos.

La presión de cobrar un penal decisivo no era algo nuevo para el delantero yucateco. A lo largo de los últimos torneos, Henry se había convertido en uno de los jugadores que respondían cuando América más lo necesitaba.

Henry Martín, jugador del América | MEXSPORT