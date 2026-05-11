¡Una final más! ¿Se convirtió el América en las eternas subcampeonas?

Desde la creación de la Liga MX Femenil, el Club América ha sido sinónimo de competitividad. Bajo distintos mandos técnicos, el equipo azulcrema ha logrado instalarse en siete series por el título, construyendo un historial que mezcla la gloria máxima con la amargura de quedar a un paso del trofeo.

La primera estrella llegó en el Apertura 2018, cuando bajo la dirección de Leonardo Cuéllar, las Águilas vencieron a Tigres en una dramática tanda de penales en el Estadio Universitario. Tuvieron que pasar cinco años para que la afición volviera a gritar "campeón" en el Clausura 2023, esta vez con Ángel Villacampa al mando, superando a Pachuca ante un Estadio Azteca histórico.

América Femenil celebrando el campeonato

A pesar de su éxito, el club ha lidiado con una racha de finales perdidas que ha puesto a prueba la resistencia mental del plantel. El historial de subcampeonatos refleja la alta exigencia de la institución.

Finales jugadas

Apertura 2018 Campeonas

Apertura 2022 Subcampeonas

Clausura 2023 Campeonas

Apertura 2023 Subcampeonas

Clausura 2024 Subcampeonas

Clausura 2025 Subcampeonas

Apertura 2025 Subcampeonas

América Femenil levanta el campeonato del Apertura 2018