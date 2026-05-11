¡Una final más! ¿Se convirtió el América en las eternas subcampeonas?
Desde la creación de la Liga MX Femenil, el Club América ha sido sinónimo de competitividad. Bajo distintos mandos técnicos, el equipo azulcrema ha logrado instalarse en siete series por el título, construyendo un historial que mezcla la gloria máxima con la amargura de quedar a un paso del trofeo.
La primera estrella llegó en el Apertura 2018, cuando bajo la dirección de Leonardo Cuéllar, las Águilas vencieron a Tigres en una dramática tanda de penales en el Estadio Universitario. Tuvieron que pasar cinco años para que la afición volviera a gritar "campeón" en el Clausura 2023, esta vez con Ángel Villacampa al mando, superando a Pachuca ante un Estadio Azteca histórico.
A pesar de su éxito, el club ha lidiado con una racha de finales perdidas que ha puesto a prueba la resistencia mental del plantel. El historial de subcampeonatos refleja la alta exigencia de la institución.
Finales jugadas
Apertura 2018 Campeonas
Apertura 2022 Subcampeonas
Clausura 2023 Campeonas
Apertura 2023 Subcampeonas
Clausura 2024 Subcampeonas
Clausura 2025 Subcampeonas
Apertura 2025 Subcampeonas
Según expertos la capacidad del América para llegar a finales de forma consecutiva es un logro estadístico sin precedentes en la liga. Aunque las cinco finales perdidas recientemente pesan en la memoria colectiva, la regularidad del equipo lo mantiene como el rival a vencer. El reto para los próximos torneos será convertir esa constancia en contundencia para sumar la ansiada tercera estrella a su palmarés.