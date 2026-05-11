Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rayadas y su ADN ganador en las finales de la Liga MX Femenil

Rayadas en la semifinal de vuelta l MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 01:00 - 11 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con un historial envidiable, el conjunto regiomontano se ha posicionado como el estándar de éxito en el futbol mexicano, sumando títulos siendo las segundas máximas ganadoras de la liga

Desde el nacimiento de la liga, las Rayadas han sido protagonistas indiscutibles. El equipo de la Sultana del Norte no solo llega a las instancias definitivas, sino que ha desarrollado una mística especial para ganar finales, especialmente cuando cierra en el "Gigante de Acero".

Rayadas festejando el campeonato del Apertura 2019 | IMAGO7

El camino de Monterrey en las finales está marcado por una rivalidad histórica contra Tigres y triunfos clave que han definido su identidad. Lo que distingue a las Rayadas es su resiliencia. A diferencia de otros equipos, Monterrey ha sabido ganar finales tanto de local como de visitante, consolidando un proyecto que prioriza el equilibrio defensivo y la jerarquía individual.

Finales de Rayadas en la Liga MX Femenil

  • Clausura 2018 (Subcampeonas): Se quedaron a un paso ante su acérrimo rival en tanda de penales.

  • Apertura 2019 (Campeonas): ¡La primera estrella! Bajo el mando de Héctor Becerra, las Rayadas vencieron a Tigres (2-1 global) para levantar su primer trofeo ante su gente.

  • Apertura 2020 (Subcampeonas): Fueron derrotadas por las Amazonas con un ronda de penales después de un empate global.

  • Apertura 2021 (Campeonas): En una final dramática, derrotaron a Tigres en el Estadio Universitario por la vía de los penales, de la mano de Eva Espejo.

  • Clausura 2024 (Campeonas): En una de las finales más cardiacas, le arrebataron el título al América en una tanda de penales agónica en el Estadio BBVA.

Rayadas festejando campeonato

Con el boleto asegurado para la final del Clausura 2026, las Rayadas buscan seguir ampliando sus vitrinas. Su capacidad para manejar la presión en las tandas de penales y su letalidad en el contragolpe las convierten en el rival más temido en cualquier serie de 180 minutos.

Lo Último
01:00 Rayadas y su ADN ganador en las finales de la Liga MX Femenil
00:36 ¡Devastado! Así salió Henry Martín tras el penal fallado que eliminó al América
00:30 Mundial 2026: Bélgica, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
00:24 ¡Una final más! ¿Se convirtió el América en las eternas subcampeonas?
00:19 Wembanyama es expulsado temprano en el cuarto juego Spurs-Wolves por una falta flagrante 2
00:16 "Hoy la afición se siente orgullosa de ser de Pumas": Efraín Juárez tras vencer al América en Cuartos de Final
00:06 Jonathan dos Santos abandona Ciudad Universitaria envuelto en lágrimas; ¿se acerca su retiro?
00:00 A 31 días: El Tri es pionero hasta en récords negativos, al anotar el primer autogol en la historia mundialista
00:00 Portada RÉCORD 11 de mayo de 2026
23:53 Efraín Juárez ignora el tema de la experiencia en su búsqueda del Campeonato