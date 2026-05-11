Rayadas y su ADN ganador en las finales de la Liga MX Femenil
Desde el nacimiento de la liga, las Rayadas han sido protagonistas indiscutibles. El equipo de la Sultana del Norte no solo llega a las instancias definitivas, sino que ha desarrollado una mística especial para ganar finales, especialmente cuando cierra en el "Gigante de Acero".
El camino de Monterrey en las finales está marcado por una rivalidad histórica contra Tigres y triunfos clave que han definido su identidad. Lo que distingue a las Rayadas es su resiliencia. A diferencia de otros equipos, Monterrey ha sabido ganar finales tanto de local como de visitante, consolidando un proyecto que prioriza el equilibrio defensivo y la jerarquía individual.
Finales de Rayadas en la Liga MX Femenil
Clausura 2018 (Subcampeonas): Se quedaron a un paso ante su acérrimo rival en tanda de penales.
Apertura 2019 (Campeonas): ¡La primera estrella! Bajo el mando de Héctor Becerra, las Rayadas vencieron a Tigres (2-1 global) para levantar su primer trofeo ante su gente.
Apertura 2020 (Subcampeonas): Fueron derrotadas por las Amazonas con un ronda de penales después de un empate global.
Apertura 2021 (Campeonas): En una final dramática, derrotaron a Tigres en el Estadio Universitario por la vía de los penales, de la mano de Eva Espejo.
Clausura 2024 (Campeonas): En una de las finales más cardiacas, le arrebataron el título al América en una tanda de penales agónica en el Estadio BBVA.
Con el boleto asegurado para la final del Clausura 2026, las Rayadas buscan seguir ampliando sus vitrinas. Su capacidad para manejar la presión en las tandas de penales y su letalidad en el contragolpe las convierten en el rival más temido en cualquier serie de 180 minutos.