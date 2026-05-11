¡Épica en el Gigante de Acero! Rayadas remonta ante Pachuca y vuela a la Final

La mística de las Rayadas de Monterrey apareció cuando más se necesitaba. En una noche que parecía condenada por el resultado adverso en la ida, las dirigidas por Amelia Valverde firmaron una de las remontadas más memorables en la historia de la Liga MX Femenil, superando a un Pachuca que se desmoronó ante la presión del Estadio BBVA.

El reto era monumental, remontar tres anotaciones. Sin embargo, la fe de la afición regia impulsó a un equipo que salió decidido a devorar el terreno de juego desde el silbatazo inicial. La fortuna también jugó de su lado cuando un autogol de Ohale Osinachi abrió la puerta de la esperanza para las locales.

Charlyn Corral en la semifinal de vuelta l MEXSPORT

Lejos de conformarse, Monterrey mantuvo el pie en el acelerador. Valerie Vargas puso el segundo de la noche, encendiendo las gradas y dejando claro que la hazaña era posible. La intensidad no bajó y Lucía Martínez anotó el tercero que igualaba el global, desatando la locura en el "Gigante de Acero".

Pachuca intentó responder y encontró un respiro a través de Natalia Mauleón, quien marcó por las Tuzas para ponerle dramatismo al encuentro. Pero la noche le pertenecía a las locales; Christina Burkenroad, la referente del área, apareció con la contundencia que la caracteriza para marcar el cuarto gol de la noche, sentenciando el 4-1 (4-3 global) definitivo.

Rumbo a la revancha contra el América

Con este resultado, las Rayadas eliminan al 4to lugar del torneo y se instalan en su segunda final consecutiva. El destino ha querido que se vuelvan a ver las caras con el Club América, reeditando la final del Clausura 2024.

Rayadas en la semifinal de vuelta l MEXSPORT