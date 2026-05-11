Entrenador de Toluca asegura que América puede competir en la Liga de Francia

América Femenil confirmó su dominio en la Liga MX Femenil y selló su pase a una nueva Final tras eliminar a Toluca con un contundente marcador global de 11-4. Aunque el partido de Vuelta fue mucho más equilibrado que el de Ida, las dirigidas por Ángel Villacampa volvieron a imponer condiciones y demostraron por qué son uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano.

El conjunto azulcrema volvió a destacar por su capacidad ofensiva y por el funcionamiento colectivo que ha consolidado durante el torneo. Toluca intentó competir y mostró una mejor versión en el segundo encuentro de la serie, pero no logró revertir la amplia diferencia conseguida por América en el primer compromiso.

Gabriel García, jugadora de América | IMAGO7

Patrice Lair reconoce el nivel del América Femenil

Tras la eliminación de las Diablas, Patrice Lair, entrenador del Toluca Femenil, no dudó en reconocer la calidad del América y aseguró que el club azulcrema tendría nivel para competir entre los mejores equipos de Francia.

"El futbol mexicano tiene un buen nivel, y el futbol femenino es de un nivel altísimo. Comparado con el futbol femenino francés, un equipo como el América estaría entre los tres primeros. Naturalmente, detrás del Lyon", declaró el estratega francés después del encuentro.

Patrice Lair, entrenador del Toluca Femenil | IMAGO7

Toluca cierra una etapa con Patrice Lair

Además de analizar la serie, el entrenador francés explicó que durante los partidos buscó darle participación a la mayor cantidad de jugadoras posible como una forma de reconocer el esfuerzo realizado durante toda la campaña.

"Intenté darles minutos de juego a la mayor cantidad de jugadoras posible en estos dos partidos para agradecerles por haber llegado a las Semifinales. Sabía que iba a ser muy difícil contra el América. Sin embargo, todos perdimos nuestra oportunidad en el primer partido", comentó.

Patrice Lair, entrenador del Toluca Femenil | IMAGO7

Patrice Lair también volvió a mencionar su salida del Toluca Femenil y aprovechó para enviar un mensaje emotivo tanto al club como a sus futbolistas, deseándoles éxito en el futuro inmediato.