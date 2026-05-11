¡Épico! Pumas avanza a Semifinales tras empate global con América

¡A Semis! En una épica serie de Cuartos de Final con 12 goles, Pumas avanzó a la siguiente fase, gracias a la posición en la tabla. Con el empate de 3-3 en CU, Universidad Nacional se quedó con el pase ante un América que jamás bajó los brazos.

Lo que inició como una fiesta en el Estadio Olímpico Universitario terminó con una alta tensión, gracias al empuje que puso América tras ir abajo por tres anotaciones en menos de media hora.

Rubén Duarte adelantó a Universidad Nacional al minuto 3, con un disparo potente después de que el balón impactó en el travesaño. La ilusión auriazul creció al ver a los suyos con una propuesta asfixiante.

Gol de Rubén Duarte ante América | IMAGO7

La fiesta se extendió con la anotación de Nathan Silva al 13', en un tiro de esquina que aprovechó Universidad Nacional. El estadio explotó por la esperanza que el tanto brindó en el primer cuarto del encuentro.

Cuando todavía se celebraba el segundo gol, Jordan Carrillo tomó el balón y le puso magia para anotar el tercero y sepultar al América en 23 minutos. Pese a estar abajo por tres tantos, las Águilas no bajaron los brazos.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

La respuesta azulcrema

Patricio Salas le dio vida al América con un cabezazo preciso en un tiro de esquina. El gol debilitó los ánimos del conjunto auriazul, que cedió el balón a unas desesperadas Águilas.

Un penalti más se concedió en esta serie, el tercero, por una mano de Pedro Vite en el área. Alejandro Zendejas no falló desde el manchón para meter al América en el partido cuando parecía que todo estaba perdido.

Alejandro Zendejas consiguió su doblete al minuto 61, para poner el empate en el marcador global de 6-6. Universidad Nacional se quedó sin piernas en los minutos finales del encuentro y poco pudo hacer en ataque.

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT

¿Cómo terminó el Pumas vs América?

Un cuarto penalti en la serie se marcó en los últimos suspiros. Henry Martín cargó con la responsabilidad en sus hombros para darle la clasificación a las Águilas, pero el cobro fue al poste para darle a Pumas una nueva razón para creer.

Pumas venció a uno de sus más grandes fantasmas en el futbol mexicano para confirmar que están hechos para ir a buscar la ansiada octava estrella, la cual se ha negado por 15 años.