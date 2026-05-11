Clausura 2026: Así se jugarán las Semifinales de la Liga MX

¡Habrá nuevo campeón! Han quedado definidas las llaves de las Semifinales de Liga MX en el Clausura 2026, con los primeros cuatro equipos de la clasificación general avanzando a la siguiente etapa, tratando de encontrarse con un lugar en la Final por el título.

Pumas estuvo a punto de perder su pase, pero se ha metido a la siguiente ronda para enfrentarse a su rival de la Jornada 17, los Tuzos del Pachuca; mientras que del otro lado Chivas se medirá al contrincante que le quitó el invicto en la séptima fecha, Cruz Azul.

Chivas vs Tigres | MEXSPORT

¿Cómo se jugarán las Semis del Clausura 2026?

El primer lugar del campeonato fue Pumas, quienes han sufrido de más en la Eliminatoria ante América, pero gracias a la posición en la tabla los han podido eliminar y se quedan con el puesto en los últimos cuatro equipos del certamen.

El rival de los de la UNAM será Pachuca, con quienes se enfrentaron en el último partido del torneo regular para quedarse con el liderato; Pachuca es el 'peor clasificado' de los equipos que se han metido a las Semis, pero eso es solo debido al lugar del torneo regular, pero los Tuzos fueron uno de los dos equipos que ganaron por cantidad de goles.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

El segundo lugar del torneo regular, Chivas, ha dado la vuelta en su serie para convertirse en el primer semifinalista cronológico. Dos goles de Santiago el 'Negrito' Sandoval han dado a los rojiblancos la posibilidad de jugar en los últimos cuatro clubes con vida en el torneo.

El rival de los rojiblancos es Cruz Azul, quien le quitó en el torneo regular el invicto en el lapso de la Jornada 7, así que llega con un envión anímico a favor el equipo de Joel Huiqui, además de que son el otro club que avanzó con mayor cantidad de goles, aunado al hecho de que lo hizo ante otro equipo tapatío.

Kennedy puso el segundo gol de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT

¿Cuándo se juegan las Semis?

Esta vez, los partidos sí se jugarán entre semana y fin de semana, con el miércoles 13 y jueves 14 de mayo como fechas tentativas para la Ida de ambas series, aunque las dos se podrían jugar en el mismo día, todo dependerá de los equipos implicados.

Los juegos de Vuelta tendrían lugar tanto el sábado 16 como el domingo 17 de mayo, pero de igual manera, podríamos ver que se definan en un mismo día ambas Eliminatorias; sin embargo, los dos Finalistas de Concachampions, Tigres y Toluca ya están eliminados, así que los horarios no dependen de estos dos clubes.