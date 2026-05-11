Keylor Navas deja 'recadito' al América: "alguno tenían que fallar"

Lo que ocurrió en Ciudad Universitaria solamente se asemeja a algún relato helénico, de esos que Efraín Juárez adora citar. El empate en el partido -y en el marcador global- entre Pumas y América se convirtió en el tema de sobremesa favorito de todo mundo, aunque también lo fue la falla de Henry Martín.

Cuando las Águilas apelaron a su historia, a esa estirpe tan característica en Liguilla, el delantero azulcrema no pudo anotar el cuarto tiro de castigo de los de Coapa en la serie. Después de la apoteósica serie, Keylor Navas, arquero de los Universitarios, dejó un mensaje al América.

"Alguno tenían que fallar", comenzó el tico en entrevista con TV Azteca. "No iban a meter todos. Yo creo que gracias a Dios lo tiró fuera y, bueno, para la alegría de nosotros y de nuestra afición estamos en Semis".

Keylor Navas, portero de Pumas | IMAGO7

¿Qué más dijo Keylor Navas?

El arquero tico, como buen adepto al catolicismo, agradeció en todo momento a Dios el pase a la Semifinal; algo que no es para menos. La suerte le sonrió a los Pumas en un partido que tuvo de todo y el drama fue el ingrediente principal.

"Estoy contento, gracias a Dios logramos pasar. Fue un partido muy loco. Para el aficionado es un partido bonito y activo, pero en la cancha se sufre bastante. Creo que los dos equipos dimos lo mejor, el talento se vio reflejado; esto es futbol", agregó el tico.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Le da mérito al América

Emocionado y con ganas de irse al vestidor tras la victoria, Keylor Navas no desaprovechó la oportunidad y mostró su clase al "rendirse" al América. El arquero costarricense comentó que el equipo de Coapa luchó hasta el final y mostró el talento de todos sus jugadores.

"Los partidos no se juegan solos. No le podemos quitar mérito al rival (América), pues tienen jugadores con mucho talento que, en cualquier jugada, crean peligro. Es parte del futbol y vamos a corregir en las Semifinales", aseveró el Campeón de Champions League.