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Futbol

Efraín Juárez y su polémico gesto tras el penal fallado de Henry Martín en la eliminación del América

Efraín Juárez apuntando al cielo tras el fallo del penal de Henry Martín | MEXSPORT
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:51 - 10 mayo 2026
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El entrenador auriazul no pudo contener su felicidad por la falla de las Águilas

Pumas se ha clasificado a las Semifinales de la Liga MX, lo cual consiguió sufriendo de más, pues incluso en el final del partido tuvo una salvación rayando el adjetivo milagroso, pues Henry Martín falló un penal decisivo.

Por si fuera poco, el técnico auriazul lanzó una indirecta con respecto a la falla del 9 americanista, pero dicho gesto recordó a un exfutbolista azulcrema.

Keylor Navas, portero de Pumas | IMAGO7

"Hay un Dios"

Con el partido empatado a tres goles, y la Eliminatoria a seis tantos por lado, el árbitro César Arturo Ramos marcó un nuevo penal a favor de América, mismo que tuvo mucha polémica por el movimiento que le dio el golpe al jugador de las Águilas.

En las gradas, los fanáticos de Pumas mostraron su enojo, pues se sintieron afectados por las marcaciones del árbitro mundialista; sin embargo, aún faltaba mucho por contar, pues el capitán Henry Martín tomó el balón para disparar y decantar la serie a su favor.

Henry Martín, jugador del América | MEXSPORT

Fue entonces que llegó la catástrofe americanista, pues Henry falló su penal, causando la algarabía en la gente de los Universitarios, pero hubo una reacción que no pasó desapercibida, la del entrenador Efraín Juárez.

Cuando las cámaras de la transmisión se enfocaron en el exextratega de Atlético Nacional, sin ver de regreso a la cámara, Efra mostró felicidad por el error del yucateco para inmediatamente, pero después de eso, miró al cielo y señaló, dando a entender el mensaje: "Hay un Dios".

Dicho gesto ha hecho recordar al torneo de Clausura 2016 diez años en el pasado, cuando Miguel Samudio, en unas Semifinales de América ante Rayados, con el penal anotado de Edwin Cardona cuando el paraguayo hizo el mismo gesto en la portería en la cual le terminaron por anotar y casualmente se fueron eliminadas las Águilas.

Miguel Samudio en la Semifinal del Clausura 2016 ante Rayados | Imago7

Pumas regresa a los últimos cuatro

El Club Universidad Nacional ha regresado a los últimos cuatro equipos del torneo, esta vez para enfrentarse a Pachuca, a quien ya venció en la Jornada 17 el torneo regular.

El partido de Ida se jugará en el Estadio Hidalgo, mientras que la Vuelta se dará en el Estadio Olímpico Universitario, los días y horarios para definir a uno de los Finalistas están por confirmarse.

Kennedy puso el segundo gol de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT
Kennedy puso el segundo gol de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT
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