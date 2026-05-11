Efraín Juárez ignora el tema de la experiencia en su búsqueda del Campeonato

Pumas obtuvo el pase a la Semifinal del Clausura 2026, tras un torneo histórico para la institución en el que rompieron su récord de puntos en semestres cortos de 17 jornadas. El proceso ha tenido distintas facetas; incluso estuvo cercana la posibilidad de que Efraín Juárez saliera del equipo después de la eliminación de Concacaf Champions Cup.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

¿Qué dijo Efraín Juárez tras eliminar al América?

Una de las dudas que rodean al entorno de Pumas en esta Liguilla es la falta de experiencia de los jugadores en escenarios así; sin embargo, Efraín Juárez no cree que eso les pueda afectar y citó la final de la Champions League en 2005 entre Liverpool y Milan, apodada como “el milagro de Estambul”.

Es interesante, he escuchado, leído y visto que muchos hablan de experiencia. Tengo una experiencia con. El hijo de Ancelotti, cuando habla de experiencia, habla mucho de que el papá, Carlo, habla; una cosa es experiencia y otra es conocimiento

La anécdota es el Liverpool-Milán del 2005, un equipo con Dida, Cafú, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Shevchenko y Crespo, 3-0 al medio tiempo; dime si no tiene experiencia

Esto es futbol, ni esos monstruos, campeones del mundo y Champions League, un Liverpool con gente sin experiencia; ese es el futbol, por eso nos gusta tanto

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | MEXSPORT

Hablamos de experiencia; dígame de un técnico mexicano joven, con un bagaje, campeón en MLS, Colombia y Bélgica; las vivencias son la diferencia, tenemos que aprender

El equipo hace cosas increíbles; debemos repetirlo en momentos; cuando hay que aguantar, es eso

Tuve la fortuna de ser campeón; son detalles, son donde están las diferencias; somos dignas semifinalistas, fuimos superiores y nos dio para estar en semifinales

El entrenador mexicano le dio valor a lo que buscaba desde su llegada a Pumas: que la afición se sintiera identificada y orgullosa del equipo, algo que Juárez considera que ya se consiguió.

“Creo que fue un partido, dos partidos espectaculares, 180 minutos de equipos que se entregan; tenemos enfrente un equipo con jerarquía, de calidad; más allá de lo que se hable, salí campeón allá, conozco los dos mundos, la gente, en el espectáculo, se va contenta, es futbol. Puedo decir que a todos los Pumas que saquen la playera, es que se sientan orgullosos; eliminamos a un equipo de jerarquía, es lo que teníamos que hacer. Son de las cosas; en mi presentación decía uno de los objetivos de Efraín Juárez es que su gente se sienta orgullosa; hoy, toda la afición se sintió orgullosa”, agregó el mexicano.

Para Juárez, la eliminatoria fue de película por el drama que existió en los últimos minutos, pues el delantero de las Águilas, Henry Martín, falló el penalti decisivo para avanzar a la Semifinal.

“Vamos paso a paso, los conozco, vamos paso a paso, el camino es rocoso, cuesta arriba, hoy tenemos una semifinal contra un rival importante, los mejores cuatro equipos están en la siguiente ronda, paso a paso, quedan muchas cosas por corregir, los primeros 20 minutos ni yo me los esperaba, hay que sufrir, cuatro penales en dos partidos, parte de esta ideología es esto, son los Pumas, al minuto 87, un penalti para eliminarnos, lo fallan, es película, cuando Efraín Juárez está aquí es película”, señaló Juárez.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

Efraín Juárez quiere sufrir menos

Por último, el sufrimiento es una de las cosas que el conjunto auriazul ha tenido que sobrellevar a lo largo del certamen; sin embargo, el entrenador de Pumas buscará que su equipo esté más cómodo en el marcador en los partidos siguientes.

Seguramente, en la Liguilla es así; claro que nos gustaría sufrir menos, pero hay que trabajar. Tuve un partido de muchas soluciones, sentimientos, pasó de todo en la cancha

Voy a hacer un análisis, me voy a sentar en la noche, veré el partido; después de esto veré, iré a entrenar, tendré el análisis de lo que tenemos que hacer para no sufrir tanto, pero, al mismo tiempo, con equipos como este, de calidad y jerarquía, también hay que saber sufrir