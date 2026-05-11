A 31 días: El Tri es pionero hasta en récords negativos, al anotar el primer autogol en la historia mundialista

La historia que abarca todas las Copas del Mundo es una llena de mitos, leyendas y récords, aunque unos menos entrañables que otros. No obstante, las marcas en Mundiales siempre quedarán para posteridad como algo que no tendrá precedentes, incluyendo el autogol de México contra Chile, derivado de un error de Manuel Rosas.

Selección Mexicana en el Mundial de Uruguay 1930 | MexSport

¿Cómo fue el autogol de Manuel Rosas?

Cuando México aún era una ‘selección joven’, tuvo una aparición tal y como se acostumbraba en aquella época ‘breve’, en el Mundial de Uruguay 1930, la cual quedó recordada por una marca histórica, pues el Tricolor fue la primera Selección en anotar un autogol.

El campeonato celebrado entre el 13 y el 30 de julio de 1930, trajo a las mejores 13 naciones de aquel entonces. En ese torneo México destacó por dos cosas, la primera por recibir el primer tanto del torneo en el duelo inaugural ante Francia y la segunda por ser el primer equipo que se anotó en propia puerta.

Entrenadores de México en el Mundial de Uruguay 1930 | MexSport

Durante el partido disputado el 16 de julio, la Roja y el Tricolor se vieron las caras en el duelo correspondiente a la Fecha 2 de la Fase de Grupos, mismo que terminó en un fulminante 3-0 en favor del cuadro de la CONMEBOL.

Los goles de Chile fueron anotados por Carlos Vidal al minuto tres y 25 respectivamente, pero sin duda el más recordado fue el segundo de la noche, pues tras una desconcentración en la defensa mexicana, Manuel ‘Chaquetas’ Rosas terminó empujando el balón al arco de Isidoro Sota.

Uruguay 1930 l FIFAWorldCup

El Mundial de Rosas

El entonces defensor del Atlante dejó huella en Uruguay, no solo por su mal paso en el duelo ante Chile, sino que también se llevó un par de reconocimiento más, lo que lo colocarían como leyenda de mundiales.

El famoso ‘Chaquetas’ fue el primer defensor en la historia de México en anotar dos goles durante una justa internacional. Por su parte, también fue el primer jugador que marcó un gol de penal durante la Copa del mundo, e incluso pudo ser el más joven en marcar en este trineo, pero fue superado por el ‘O Rei’ Pelé.