Mundial 2026: Bélgica, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

La Selección de Bélgica se perfila como uno de los llamados “Caballos Negros” rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con una generación que combina experiencia y renovación, el conjunto europeo buscará dar el golpe sobre la mesa en un torneo donde históricamente ha sido competitivo. Bélgica disputará su Mundial número 15 y la cuarta de manera consecutiva, consolidándose como un habitual en la élite internacional.

Tras el recambio generacional que marcó el cierre de la llamada “generación dorada”, el equipo belga ha sabido reconstruirse con jóvenes talentos y figuras consolidadas en las principales ligas de Europa. Su etiqueta de “caballo negro” no es casualidad: llega sin la presión de ser favorito, pero con argumentos suficientes para competir ante cualquier potencia.

MÉXICO VS BÉLGICA | MEXSPORT

Figura del equipo

Kevin De Bruyne, jugador del Napoli, se perfila como la gran figura de la Selección de Bélgica rumbo al Mundial 2026, gracias a su visión de juego, liderazgo y capacidad para marcar diferencia en los momentos clave.

El mediocampista no solo es el motor del equipo, sino también el encargado de dictar el ritmo del partido, generar oportunidades y aparecer con goles o asistencias cuando más se necesita. Su experiencia en la élite europea lo convierte en el referente absoluto del combinado belga y en la pieza clave sobre la que recaen las aspiraciones de hacer historia en el torneo.

Kevin De Bruyne enfrentándose a México | MEXSPORT

Calendario de partidos (fase de grupos)

De cara al Mundial 2026, Bélgica enfrentará una fase de grupos exigente, con partidos distribuidos en distintas sedes del torneo:

Bélgica vs Egipto: 15 de junio de 2026 | Sede: Los Ángeles | Hora: 13:00

Bélgica vs Irán: 21 de junio de 2026 | Sede: Dallas | Hora: 13:00

Nueva Zelanda vs Bélgica: 26 de junio de 2026 | Sede: Toronto | Hora: 09:00

Thomas Meunier celebra con Zeno Debast en el amistoso de Bélgica contra Estados Unidos | AP

Historial en Copas del Mundo

A lo largo de sus participaciones mundialistas, Bélgica ha construido un historial sólido. En 14 ediciones disputadas, el equipo suma aproximadamente 20 victorias, 10 empates y 18 derrotas, destacando su tercer lugar en Rusia 2018 como su mejor resultado histórico. Estos números reflejan una selección competitiva, capaz de avanzar a instancias decisivas.

Posible convocatoria rumbo al Mundial 2026

En cuanto a la base del equipo, varios nombres han mostrado regularidad en las convocatorias recientes y perfilan como candidatos para el Mundial:

Porteros: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan NGoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Mediocampistas: Kevin de Bruyne, Nathan de Cat (17 años), Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

Delanteros: Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers

Con una base sólida y talento emergente, Bélgica apunta a ser uno de los equipos más peligrosos del torneo.