Jonathan dos Santos abandona Ciudad Universitaria envuelto en lágrimas; ¿se acerca su retiro?

Los artífices del Tricampeonato del América que el imaginario colectivo siempre recuerda son: Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Luis Ángel Malagón, aunque otro hombre también trabajó desde las sombras. Jonathan dos Santos redefinió su posición en las Águilas y, con talento y capacidad, fue el motor de aquel equipo que marcó un antes y un después en la Liga MX.

Sin embargo, dicen por ahí que las estrellas que más brillan son las que están a punto de apagarse. Después de la eliminación ante Pumas en la apoteósica serie de Cuartos de Final, Dos Santos salió de la cancha de Ciudad Universitaria envuelto en llanto, como un gladiador que perdió más que una batalla.

Además del llanto después del partido, el mediocampista mexicano recibió un caluroso abrazo por parte de André Jardine, entrenador del equipo de Coapa. Durante la muestra de afecto, Jonathan no pudo evitar el llano.

Jonathan dos Santos, jugador del América | MEXSPORT

¿Se acerca el retiro de Jonathan dos Santos?

Pese a que su llanto se puede interpretar por la dolorosa eliminación, también puede significar el adiós de Jonathan dos Santos del futbol profesional. El contrato del canterano del Barcelona terminará en junio del presente año; una renovación luce compleja.

Por si fuera poco, el todavía jugador de las Águilas ha sufrido varias lesiones en los últimos semestres, que lo han alejado de las canchas. Pese a que la calidad de Jona luce intacta, los años no pasan en vano.

Jonathan Dos Santos salió llorando al terminar el partido en CU.



¿Habrá sido su último partido como jugador del América?



Siempre agradecidos con el irmão.🦅🥹 pic.twitter.com/GZjncmbN3X — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) May 11, 2026

El legado de Jonathan dos Santos en América

El primer Dos Santos que llegó al América fue Zizinho -padre de Jonathan y Giovani-, quien conquistó un título de Liga MX. Después llegó Gio, la más grande promesa del balompié mexicano en Siglo XXI; pero aquel apellido, de origen paulista, brilló con Jona.

El fichaje de Jonathan dos Santos en América fue cuestionado, principalmente por el reciente fracaso de su hermano en Coapa, sin embargo, el pivote fue diferente y rompió lo establecido. Con la playera azulcrema, el menor de los Dos Santos ganó el Tricampeonato y el Campeón de Campeones.