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Futbol

¡Devastado! Así salió Henry Martín tras el penal fallado que eliminó al América

Henry Martín, jugador del América | MEXSPORT
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:36 - 11 mayo 2026
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El delantero yucateco no pudo contener las lágrimas por su error en la Liguilla de las Águilas

Henry Martín vivió una de las noches más dolorosas de su carrera con América luego de fallar el penal que pudo darle al conjunto azulcrema el pase a las Semifinales del Clausura 2026. El delantero mexicano abandonó el Estadio Olímpico Universitario completamente devastado tras la eliminación frente a Pumas en una serie que terminó empatada 6-6 en el marcador global, pero los eliminó por la posición en la tabla.

Algunas cámaras captaron el momento en que el capitán americanista caminó rumbo a los vestidores con evidente tristeza y al borde de las lágrimas. Durante el trayecto, Rodolfo Cota intentó consolar al atacante, quien no pudo ocultar el impacto emocional tras desperdiciar la oportunidad más importante del partido.

Keylor Navas en festejo tras fallo de Henry Martín | MEXSPORT

Henry Martín falló el penal decisivo en la eliminación del América

El momento clave llegó al minuto 87, cuando el árbitro señaló un polémico penal a favor del América. Henry Martín tomó el balón con la responsabilidad de marcar el 3-4 que hubiera clasificado a las Águilas a las Semifinales del Clausura 2026, pero su disparo terminó estrellándose en el poste derecho defendido por Keylor Navas.

El fallo desató la euforia de los aficionados universitarios y provocó una reacción que rápidamente se volvió viral. Efraín Juárez, técnico de Pumas, celebró el error del delantero azulcrema mirando al cielo y señalando hacia arriba, gesto que fue interpretado por muchos como un mensaje de agradecimiento tras la dramática clasificación auriazul.

Pese a tener una ventaja inicial de 3-0, Pumas estuvo cerca de perder la eliminatoria ante América. Sin embargo, el empate global favoreció a los universitarios gracias a su posición en la tabla, permitiéndoles avanzar a las Semifinales donde enfrentarán a Pachuca.

Henry Martín suma otro penal fallado con América

De acuerdo con datos de Transfermarkt, Henry Martín registró ante Pumas el tercer penal fallado de su carrera profesional, todos ellos defendiendo la camiseta del América. Además, dos de esos errores ocurrieron en el último año futbolístico.

Su primer fallo desde los once pasos ocurrió frente al Atlético de San Luis durante el Apertura 2022, mientras que el segundo llegó ante Querétaro en el Apertura 2025. A diferencia de esta eliminación ante Pumas, en aquellos encuentros las Águilas lograron salir con la victoria en fase regular.

Henry Martín, jugador del América | IMAGO7

La derrota golpeó emocionalmente a varios futbolistas azulcremas. Jonathan dos Santos también abandonó el Olímpico Universitario entre lágrimas y despidiéndose de la afición. Por su parte, Henry Martín decidió retirarse sin dar declaraciones en zona mixta, dejando a la deriva su futuro, pues no se sabe si continuará con las Águilas en el siguiente torneo.

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