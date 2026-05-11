"Hoy la afición se siente orgullosa de ser de Pumas": Efraín Juárez tras vencer al América en Cuartos de Final

Pumas ha regresado a las Semifinales de la Liga MX desde el torneo de Apertura 2023, donde casualmente fue campeón el rival al que han eliminado este 10 de mayo, América. Sin embargo, el artífice de este regreso a los últimos cuatro de la competencia, Efraín Juárez, no se ha cansado de dar declaraciones a su estilo.

Tanto dentro como fuera del campo, Efra se ha convertido en uno de los pilares de este equipo, ya que las conferencias de prensa que ha tenido, han dejado en claro que está completamente comprometido con el club y esta última no fue la excepción.

Nathan Silva, de Pumas, en festejo ante América | MEXSPORT

El orgullo de ser de Pumas

Pumas sufrió, pero finalmente logró avanzar a la ronda de Semifinales después de tres largos años, pero uno de los detalles que han resaltado una vez más, tiene que ver con Efraín Juárez, pues a pesar de que estuvo muy cerca de perder la serie, el entrenador mexicano no se siente para nada mal con lo mostrado por su equipo.

Invito a toda la gente, a todos los Pumas que el día de mañana saquen sus camisetas y se sientan orgullosos porque tenemos un equipo de jerarquía, en nuestra casa, sufriendo, pero a veces tiene que ser así, para alcanzar los objetivos y para alcanzar algo que planteamos desde mi presentación: 'Uno de los objetivos que tiene Efraín Juárez con Pumas es que su gente se sienta orgullosa', y hoy claramente toda nuestra afición se siente orgullosa de lo que somos y de lo que representamos

Efraín Juárez dando indicaciones en el Pumas contra América | MEXSPORT

Estas palabras seguramente chocarán con el pensamiento de algunos de los aficionados que vieron cercana la eliminación, además de otros fanáticos rivales que no están de acuerdo con la forma de jugar en los Cuartos de Final, pero a la gran mayoría de los fans, esto es un aliciente para enfrentar la serie de Semifinales ante Pachuca.

“HOY HAY UN ORGULLO SE SER DE PUMAS”



“Le pido a todos que saquen mañana su playera de Pumas y se sientan orgullosos”



🗣️ Efraín Juárez - D.T. Club Pumas #Pumas #EfrainJuarez #TVCDeportes pic.twitter.com/vljyyye85B — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 11, 2026

Efraín vuelve a 'robarse el protagonismo'

La clasificación de Pumas a las Semifinales de la Liga MX estuvo marcada por el dramatismo hasta los últimos minutos del encuentro. Cuando América tenía la oportunidad de sellar el pase desde el punto penal, Henry Martín terminó fallando el disparo que pudo cambiar el destino de la eliminatoria, provocando la euforia total entre los aficionados universitarios en el Estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, más allá del error del delantero americanista, una de las imágenes que más llamó la atención fue la reacción de Efraín Juárez. El técnico auriazul celebró el fallo de Henry y posteriormente miró al cielo mientras señalaba hacia arriba, un gesto que muchos interpretaron como el mensaje: "Hay un Dios", por lo que rápidamente se volvió viral.

Efraín Juárez l MEXSPORT