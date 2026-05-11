“Cuando Efraín Juárez está aquí es película”: el DT de Pumas habló tras eliminar al América

Efraín Juárez habló después de la dramática clasificación de Pumas a las Semifinales tras eliminar al América en una serie llena de tensión, polémica y sufrimiento hasta el último minuto.

El estratega universitario dejó varias frases que rápidamente llamaron la atención, especialmente al comparar el cierre del partido con una “película”, luego del penal fallado por América en los minutos finales.

Efraín Juárez l MEXSPORT

“El camino siempre cuesta arriba”

Juárez dejó claro que dentro del plantel nadie piensa todavía en el título y aseguró que el equipo irá paso a paso en la Liguilla.

No, vamos paso a paso. El camino es rocoso, el camino siempre cuesta arriba cuando quieres el objetivo

El entrenador también destacó el nivel de los equipos que siguen con vida en el torneo y reconoció la dificultad que representa la siguiente ronda.

Hoy tenemos una semifinal contra un rival importante que ha hecho bien las cosas. Creo que los mejores cuatro equipos están en la siguiente ronda

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Efraín reconoció errores de Pumas

Pese a conseguir la clasificación, Juárez aceptó que no esperaba el bajón futbolístico que sufrió el equipo después de dominar gran parte del partido.

“Híjole, yo no me esperaba los 30 minutos… ni yo me los esperaba”, reconoció el estratega auriazul.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

Además, mencionó las complicaciones arbitrales y emocionales que enfrentó el equipo durante la serie, incluyendo los cuatro penales marcados en los dos partidos.

Hay que sufrir situaciones, cuatro penales en dos partidos, muchas dificultades

“Esto es Pumas… y es una hermosa película”

El técnico también aseguró que este tipo de sufrimiento forma parte de la identidad que intenta construir con el club.

Parte de esta evolución, parte de este crecimiento y parte de esta ideología que pretendemos es esto, esto es Pumas

Keylor Navas, portero de Pumas | IMAGO7

Finalmente, Juárez cerró con una frase que rápidamente comenzó a viralizarse entre los aficionados universitarios al recordar el penal fallado por América en los minutos finales.

Si el cuento de la película que al minuto 87 hay un penal para definirlo y lo fallan… es hermosa película. Ya sabes, cuando Efraín Juárez está aquí es película